大森元貴、『あんぱん』役作りで5〜6キロ増量 体形トレーニングで調整「次なる希望に見えるのかなと」
Mrs. GREEN APPLE大森元貴（Vo／Gt）が、10日放送の情報番組『あさイチ』（NHK総合／月〜金 前8：15〜）に生出演。役作りについて明かした。
【写真】「仲良さそう！」北村匠海、大森元貴、藤堂日向が“ポーズ”オフショ
大森は、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）に出演中。中園ミホ氏が手掛ける第112作目の連続テレビ小説は、アンパンマンを生み出したやなせたかしと妻・暢の夫婦をモデルに描く。朝田のぶを今田美桜、柳井嵩を北村匠海が演じている。
過去のインタビューで大森は、CM音楽や映画・テレビ・ラジオの劇音楽を多数作曲する作曲家・いせたくや役。視覚的な役作りとして、「自分にできることは何だろうと考えて、3キロから5キロくらい体重を増やしました」と明かしていた。
視聴者から5000通ものメッセージが寄せられたと紹介。その中から、「体重増量のために食事量を増やしたりしたのですか？また、役作りで頑張ったことなどは？」と聞かれた。
大森は「終戦後の若者役として登場するので。18歳からの役でしたので物理的にも、それまで（北村）匠海くんだったりとかが減量をして戦時中を描いていたので、分かりやすくちょっと増量して出たら、次なる希望に見えるのかなと」と回答。「トレーニングをしながら身体を大きくしていきましたし、（時代が進むにつれ）おじさんにだんだんなってきたので、そうなったらトレーニングはやめて、ちょっとお腹が出るようにみたいなことをしました」と明かした。
具体的にどのくらい増量したかを聞かれると「5、6キロ増えたと思います。いっぱい食べてトレーニングをしました」と答えた。また、キャスターを務める博多華丸・大吉の博多華丸が「ミセスの影響は？」と聞かれると、「おじさんに入ってきた頃は、ミセスと並行するとちょと挙動がおじさんになってきて…貫禄が増したと感じつつ、でも支障はそんなになく」と話し、華丸は「プロだな」と感心していた。
