『女神のカフェテラス』残り8話で完結へ 連載4年半で瀬尾公治「あと少しだけお付き合いください」
漫画『女神のカフェテラス』が、最終回まで残り8話であることが、本日10日発売の連載誌『週刊少年マガジン』にて発表された。連載4年半に幕を下ろす。
【画像】残り8話で完結！掲載された『女神のカフェテラス』巻頭カラーイラスト
巻頭カラーで登場しており、原作者・瀬尾公治も自身のXを更新し「『女神のカフェテラス』第210話は巻頭カラー。不破に完全敗北した隼が向かった先は…というお話です。そして最終回まで今回を入れて残り8話。あと少しだけお付き合いください」と告知した。
同作は、2021年2月より『週刊少年マガジン』で連載がスタートした同名漫画が原作で、喫茶店を舞台に、男の子と運命の女の子5人との共同生活を描いた“ヒロイン多すぎ”シーサイドラブコメ。
東大現役合格の秀才・粕壁隼は、ケンカ別れしていた祖母の訃報を聞いて、3年ぶりに海辺の町の古びた実家「カフェテラス・ファミリア」に帰ると、そこには見知らぬ5人の女の子が住んでいて共同生活をすることになるストーリー。テレビアニメ化もされている。
【画像】残り8話で完結！掲載された『女神のカフェテラス』巻頭カラーイラスト
巻頭カラーで登場しており、原作者・瀬尾公治も自身のXを更新し「『女神のカフェテラス』第210話は巻頭カラー。不破に完全敗北した隼が向かった先は…というお話です。そして最終回まで今回を入れて残り8話。あと少しだけお付き合いください」と告知した。
東大現役合格の秀才・粕壁隼は、ケンカ別れしていた祖母の訃報を聞いて、3年ぶりに海辺の町の古びた実家「カフェテラス・ファミリア」に帰ると、そこには見知らぬ5人の女の子が住んでいて共同生活をすることになるストーリー。テレビアニメ化もされている。