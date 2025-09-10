９日に放送された日本テレビ系「第４５回高校生クイズ」では、小田原城でのどろんこ○×クイズの日に、思わぬ事態が起こっており、ドタバタの様子が放送された。

７月末に行われていた高校生クイズ。小田原城下でのどろんこ○×クイズがまさに行われようとしたときだった。突然サイレンが鳴り響き津波警報が出される事態に。実はこの日、カムチャッカ半島で巨大地震が起こり、日本列島の広い地域に津波警報が出された日だったのだ。

スタジオでは「うわ、この日だったんだ」と驚きの声が。小田原沿岸部も避難区域となったことから、スタッフが高校生や出演者たちに「これからバスで高台に避難します」と伝え、全員避難。夜まで避難指示は解除されなかったことから、この日は撮影が休止となってしまっていた。

これにより今後のスケジュールが一旦白紙となるも、翌日、関係者の協力などもあり、再び同じ場所でどろんこ○×クイズを行った。

現場にいた佐藤栞里は「次の日、（高校生に）不安だったよねって聞いたら、練習する時間が増えたのでって言葉、前向きだなって」と感激していた。