お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が9日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・04）で、緊急車両に対するマナーについて語った。

先月30日に、自身のインスタグラムを通じて第3子の誕生を発表していたジュニア。番組では、出産時に救急搬送された第3子と妻に付き添い、2日連続で救急車に同乗した体験を振り返った。

その時に目撃した光景として、ジュニアは「自分も気をつけなアカンなと思ったけど」と断ったうえで、「“救急車通りま〜す”言うたら車がビターっと止まる」と回想。「けど、“交差点入りま〜す”言うても、歩行者とチャリンコが全然止まらへんのよ」と明かした。

その通行人の感覚として「あれって、車対車っていう感覚があるんやろうな」と想像。「“救急車入りま〜す”って言うてるのに、女性がパパパっと走って行ったりチャリが通ったりする」と説明し、思わず救急隊員に「こんなに止まらないんですか？」と聞くと「“そうなんですよ”って。それが怖くて入っていけないって」と伝えつつ、「車が車に言うてる感覚しかない。俺も気をつけなアカンなと思って」と戒めていた。