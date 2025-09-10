EXILE ATSUSHIのものまねをしている、ものまね芸人のRYOが9日、X（旧ツイッター）を更新。同日に行われた橋幸夫さんの通夜に参列したことを謝罪した。

4日に肺炎で死去した歌手橋幸夫さん（82、本名・橋幸）の通夜が9日、東京・小石川にある橋の菩提（ぼだい）樹の傳通院で営まれた。

RYOは自身が参列した写真や動画をアップした上で「2025.9.9火曜 傳通院にて橋幸夫さんのお通夜 報道陣関係者の皆様に勘違いをさせて しまい大変申し訳ございませんでした」と謝罪した。

続けて「僕はEXILE ATSUSHIさんではなく EXILE ATSUSHIそっくりのRYOです。失礼致しました。橋幸夫さんのご冥福をお祈り致します」とつづった。

動画の1つでRYOは黒の礼服の左ポケットに手を入れて歩いている。「ポケットに片手突っ込んで歩く姿からは 弔問の姿勢にも疑問が残る 多分ご本人はそんな態度取らないだろうから 一番ガッカリされてるように感じました」「動画を回すとか不謹慎極まりない 単なる売名行為だろ 片手を入れたまま歩くとかマナーがなってない」「ポケットに手を突っ込んで、サングラスかけて行くな。非常識」などの否定的なコメントが散見された。

他にも「こういう場に相応しく無いと思ったなら何故参列なさったの?今後周りが困惑するような言動はお控えになられては?ヤバいよ？ましてや故人の方に失礼だよ」などのコメントが寄せられた。