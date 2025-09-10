「シルバーマウンテン」×「ヴァンパイドル滾」のW表紙！「週刊少年サンデー 41号」本日発売
画像は少年サンデー公式サイト（https://websunday.net/sunday/new/）より【週刊少年サンデー 41号】 9月10日 発売 価格：380円
小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年41号」を本日9月10日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。
今号の表紙は、2作とも単行本発売直前の「シルバーマウンテン」と「ヴァンパイドル滾」のW表紙。前者が巻頭カラー、後者がセンターカラーで掲載される。出張掲載センターカラーとして「あもうときじま」のほか、「ストランド」、「廻天のアルバス」なども掲載される。
・W表紙!単行本発売直前巻頭カラー![#シルバーマウンテン]
・W表紙!単行本発売直前Cカラー![#ヴァンパイドル滾]
・3号連続対談記事!CV #青山吉能 さん×女流棋士 #西山朋佳 さん![帝乃三姉妹は案外、チョロい。]#帝乃三姉妹