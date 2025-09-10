画像は少年サンデー公式サイト（https://websunday.net/sunday/new/）より

【週刊少年サンデー 41号】 9月10日 発売 価格：380円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年41号」を本日9月10日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。

今号の表紙は、2作とも単行本発売直前の「シルバーマウンテン」と「ヴァンパイドル滾」のW表紙。前者が巻頭カラー、後者がセンターカラーで掲載される。出張掲載センターカラーとして「あもうときじま」のほか、「ストランド」、「廻天のアルバス」なども掲載される。