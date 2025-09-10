日本はアメリカに2失点不発「すごくもったいない試合だった」鎌田が説く攻守両面の課題
[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]
勝てる望みが断ち切れた瞬間を振り返った。日本代表はアメリカ代表に0-2で敗戦。MF鎌田大地は「2失点目に関しては簡単にやられすぎていた。ああいう2失点目を食らっちゃうと試合が終わってしまう。すごくもったいない試合だった」と語った。
スタメンから外れた鎌田はベンチから試合を見守った。「前半立ち上がりとしては、チームとしてかなりいい戦いができていた」。だが前半30分に先制点を奪われ、追いかける展開となった。
「1失点目をしてから、チームの立て直しとかそういう部分で、まだ中での声掛けが足りていなかった。外から見ていて、もっとこうしたらいいのにというのはたくさんあった」。そう語る鎌田は後半17分から途中出場。中盤で攻守のバランスを整え、攻撃に勢いを加えたが、無得点に終わった。
アジア最終予選では圧倒的な攻撃力を見せた。しかし舞台を世界に変えると、課題が浮かび上がった。
「アジア最終予選と違って、こういういいチームと戦うと、自分たちが完全に崩して点を取るのはなかなか難しい。今日もボールを奪ってからチャンスがあったけど、ああいうシーンはもっと増やしていかないといけない。チームとして奪った後に、もっと早く仕掛けることを意識してやっていかないといけない」
鎌田は、攻守に具体的に反省点を挙げる。「(守備は)失点しないことが必要。失点しても2失点目をしないというのがすごく大事。前回のW杯はそこがうまくいっていた。攻撃に関しては、もっと攻め込んだときに、もっと簡単にシュートを打つとか、クロスを上げ切るとか、もっとやり切ることが大事になってくる」。敗れた試合を今後の糧にするべく、冷静に分析していた。
