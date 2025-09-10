日本vsアメリカ 試合記録
【国際親善試合】(コロンバス)
日本 0-2(前半0-1)アメリカ
<得点者>
[ア]アレックス・ゼンデジャス(30分)、フォラリン・バログン(64分)
<警告>
[日]小川航基(35分)、鈴木唯人(61分)
[ア]アレックス・ゼンデジャス(23分)
主審:ブライアン・ロペス
副審:フアン・トパス、クリスティアン・アルバラード
