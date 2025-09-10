├主将で先発出場も…失点に絡んだDF長友佑都「あそこを寄せられないと」「全然まだまだ」

└みんなで採点!! アメリカに0-2敗戦の森保J、最も評価が高かったのは…

【国際親善試合】(コロンバス)日本 0-2(前半0-1)アメリカ<得点者>[ア]アレックス・ゼンデジャス(30分)、フォラリン・バログン(64分)<警告>[日]小川航基(35分)、鈴木唯人(61分)[ア]アレックス・ゼンデジャス(23分)主審:ブライアン・ロペス副審:フアン・トパス、クリスティアン・アルバラード