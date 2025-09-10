みんなで採点!! アメリカに0-2敗戦の森保J、最も評価が高かったのは…
[9.10 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]
日本代表は10日、国際親善試合でアメリカ代表に0-2で敗れた。
iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。
最も評価が高かったのは、後半17分に途中出場したMF鎌田大地で『6.35』。2位はスタメン出場したMF伊東純也で『6.27』、3位は鎌田と同時に投入されたMF南野拓実で『6.10』だった。そのほか、ユーザーによる採点平均は以下の通り。
▼先発
GK 12 大迫敬介 5.46
DF 5 長友佑都 4.36
DF 25 荒木隼人 5.21
DF 16 関根大輝 4.39
MF 14 伊東純也 6.27
MF 21 佐野海舟 5.85
MF 26 望月ヘンリー海輝 5.90
MF 13 鈴木唯人 5.61
MF 17 藤田譲瑠チマ 5.54
FW 19 小川航基 5.39
FW 11 前田大然 5.52
▼途中出場
DF 22 瀬古歩夢 5.63
MF 7 三笘薫 5.76
MF 8 南野拓実 6.10
MF 15 鎌田大地 6.35
FW 18 町野修斗 5.69
DF 2 菅原由勢 5.26
