主将で先発出場も…失点に絡んだDF長友佑都「あそこを寄せられないと」「全然まだまだ」
[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]
キャプテンマークを託されて先発出場を果たした。しかし、チームを勝利へと導けなかった。日本代表DF長友佑都は試合後のフラッシュインタビューで「まずは個人の部分をしっかり反省したい」と口にした。
現地時間6日のメキシコ戦から先発総入れ替えで臨んだアメリカ戦。3-4-2-1の左CBの位置に入った長友だったが、前半30分の失点の場面ではMFアレックス・ゼンデジャスに前に入られて先制点を奪われてしまう。そして、負傷の影響もあってか前半のみで交代が命じられ、後半はピッチから戦況を見守った。
「まず失点に絡んでしまったので、あそこを寄せられないとW杯本番でも難しくなる。全然まだまだだと思う」と唇を噛み、0-2での完敗に「W杯優勝という目標を掲げている以上は、11人全員変わったけど、その中でも全員が同じレベルで戦えないといけないし、個人でも個々が上回っていかないとW杯優勝はできないと改めて痛感した」と話した。
「今日の敗戦は相手に上回られたので、反省すべき部分は反省して、まずは個人の部分をしっかり反省したい」
W杯本番までは1年を切っており、テストマッチの場も限られている。5度目のW杯出場を目指す、38歳のベテランは「チームがW杯優勝を目標にしているので、個人もそのレベルに持って行かないと正直話にならないと思うので、しっかりJリーグに帰って改めて自分自身を見つめ直して厳しくやっていきたい」と視線を前へと向けた。
キャプテンマークを託されて先発出場を果たした。しかし、チームを勝利へと導けなかった。日本代表DF長友佑都は試合後のフラッシュインタビューで「まずは個人の部分をしっかり反省したい」と口にした。
現地時間6日のメキシコ戦から先発総入れ替えで臨んだアメリカ戦。3-4-2-1の左CBの位置に入った長友だったが、前半30分の失点の場面ではMFアレックス・ゼンデジャスに前に入られて先制点を奪われてしまう。そして、負傷の影響もあってか前半のみで交代が命じられ、後半はピッチから戦況を見守った。
「今日の敗戦は相手に上回られたので、反省すべき部分は反省して、まずは個人の部分をしっかり反省したい」
W杯本番までは1年を切っており、テストマッチの場も限られている。5度目のW杯出場を目指す、38歳のベテランは「チームがW杯優勝を目標にしているので、個人もそのレベルに持って行かないと正直話にならないと思うので、しっかりJリーグに帰って改めて自分自身を見つめ直して厳しくやっていきたい」と視線を前へと向けた。