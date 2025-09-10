伊東純也はチャンス逸に悔い「自分が前半の決定機を決めていれば」
[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]
自身の決定機逸を悔やんだ。日本代表はアメリカ代表に0-2で敗戦。MF伊東純也は「自分が前半の決定機を決めていれば、また違う試合にあったかと思う」と振り返った。
前半アメリカの攻撃に苦しみながらも、日本は少しずつ攻勢に転じた。前半35分にはMF鈴木唯人のインターセプトから伊藤がPA内に飛び込み、ゴール至近距離からシュート。しかし相手GKにセーブされた。
「前半からうまく守備がハマらなくて、難しい試合にあった」。そう語る伊東は具体的に「相手のシャドーとボランチがうまく落ちて、そこを捕まえきれなかった」と語る。後半からは4バックに布陣変更。「昔からやっていたフォーメーションだけど、久々にやったこともあって少し守備の難しさがあった」と総括した。
足首の怪我も不安視されていたが、アメリカ戦はフル出場した。「よくなってきているので、どんどんコンディションを上げたい」。今回の課題を先の試合につなげる意欲をのぞかせていた。
