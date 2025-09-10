先発総入れ替えでアメリカに完敗、メキシコ戦に続いてのノーゴールに森保監督「悔しい限り。チャンスは作れているが…」
[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]
W杯開催国のアメリカ相手に0-2の敗戦。日本代表を率いる森保一監督は試合後のフラッシュインタビューの冒頭で「応援してくれた方々に申し訳ない」と謝罪した。
現地時間6日のメキシコ戦(△0-0)から中2日。先発総入れ替えで臨んだアメリカ戦は序盤から相手に主導権を握られて試合を進められる。徐々に対応して盛り返し始めたものの、前半30分に先制点を献上。1点ビハインドで迎えた後半には選手交代やシステム変更を施して臨むも、19分に追加点を奪われてしまい、0-2の完封負けを喫した。
前半3バックから後半4バックに変更した意図を問われると、「今日のゲームの中で試したいと思っていた。今後、我々がオプションにしていくために、前半の選手が0-0でいきながらシステム変更するプランとしていたが、そこ(点を取られた中)でどう対応していくのか。追い付き、逆転するために、我々の選択肢をさらに増やしていくために選手を変えて試した」と語っている。
メキシコ、アメリカとの2連戦で1分け1敗。勝利だけでなく、ゴールも生まれないまま2試合を終えた。「悔しい限りです。チャンスは作れていると思うが、もっとチャンスを作り、世界の戦いの中では、クオリティを上げていかなければならないので、クオリティを上げて得点を奪えるように努力していきたい」と話した。
なお、日本代表は来月、10月シリーズではキリンチャレンジカップでパラグアイ代表とブラジル代表と対戦予定となっている。
