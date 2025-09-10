完敗の日本代表で気を吐いたGK大迫敬介「無失点で抑えて、チームの勝利に貢献しないと何も意味がない」
[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]
2失点を喫したものの好セーブを連発して気を吐いた。日本代表GK大迫敬介はフラッシュインタビューで「日本の守護神になるためにはこういったゲームで無失点で抑えて、チームの勝利に貢献しないと何も意味がないと思っている」と力を込め、「自分が勝たせられるように成長したい」と意気込んだ。
完敗ともいえる試合内容の中、大迫は1対1の場面など複数のピンチを切り抜けるプレーを見せた。ただ「結果として2失点して負けているので、すごく悔しいです」と話し、「こういったアウェイの中でやっぱり勝っていかないとワールドカップで自分たちが目標にしている優勝は届かない」と結果に向き合った。
後半からは4バックに変わった中で、最後尾からチームを支えた大迫は「ビルドアップのところではやりやすさを感じましたけど、守備のはめ方だったりは改善が必要」と振り返る。来月にも国際Aマッチを控えている中で「今日の試合をしっかりと教訓にして、次のゲームに生かしていきたい」と前を向いた。
