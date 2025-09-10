森保J、先発11人総替えで0-2完敗…“W杯想定”アメリカ遠征を1分1敗で終える
[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]
日本代表は9日、アメリカ・オハイオ州コロンバスのLower.comフィールドでアメリカ代表との国際親善試合を行い、0-2で敗れた。これまで出場機会の少なかった選手を大胆に先発起用し、アピールのチャンスが与えられたが、課題の多い内容のまま試合終了。W杯本大会のシミュレーションとして乗り込んだ開催国アメリカ遠征は1分1敗という結果に終わった。
6日のメキシコ戦(△0-0)から3300kmの移動と3時間の時差を乗り越え、中2日で迎えた一戦。森保一監督はメキシコ戦から先発11人全員を入れ替え、W杯本大会を見据えて選手層拡大のためのテスト布陣で臨んだ。
GKは大迫敬介が務め、左CB起用のDF長友佑都がキャプテンを担当。3バックは左から長友、DF荒木隼人、DF関根大輝が並んだ。ダブルボランチはMF佐野海舟とMF藤田譲瑠チマが組み、ウイングバックは左にFW前田大然、右にMF望月ヘンリー海輝。シャドーは左にMF鈴木唯人、右に伊東純也が並び、1トップはFW小川航基が務めた。[スタメン&布陣]
不慣れな布陣でスタートした日本は開始直後、さっそく左サイドを深く攻め込まれ、嫌な流れからスタート。それでも前半3分、大迫のロングキックを小川がヘディングでそらすと、望月が相手の背後に抜け出す形でCKを獲得し、ひっくり返す局面を作った。それでも同7分にはビルドアップの乱れからFWクリスティアン・プリシッチに決定的なシュートを放たれ、連係不足が目立つシーンは続いた。
日本は前半9分、望月がまたも右サイドの高い位置でボールを収め、落としたボールを伊東が左足でゴール前に送り込むと、ニアの小川には惜しくも合わず。またGKマット・フリーズが弾いたボールに前田が詰めたが、シュートは大きく外れ、オフサイドの判定も下された。さらに同16分、伊東のスルーパスに抜け出した望月がポケットをえぐってクロス。これに小川が頭で叩くも、GKに落ち着いて処理された。
そうして迎えた前半18分、日本はまたしてもビルドアップからピンチ。佐野のパスミスを拾われ、FWフォラリン・バログンとプリシッチにエリア内まで攻め込まれた。だが、バログンの連続シュートには荒木と大迫が立て続けに立ちはだかると、跳ね返りを拾ったMFアレックス・ゼンデジャスのヘッドも大迫がキャッチ。この試合で最大の危機から逃れた。
すると日本は前半21分、右サイドを起点に波状攻撃を仕掛け、望月の平行のクロスが左サイドに渡ると、鈴木唯のパスを受けた長友が右足でクロスボールを配球。ファーサイドから飛び込んだ望月が192cmの長身を活かしたヘディングで狙うも、GKフリーズに阻まれた。
そして前半29分に試合が動いた。日本は左からの展開を受けた伊東のトラップが乱れ、ショートカウンターを仕掛けられると、望月がDFマックス・アーフステンに振り切られ、左足のクロスを上げられる。日本はゴール前を固めていたが、長友がマークについていたゼンデジャスが左足ボレー。これをゴール左隅に叩き込まれ、失点を許した。
ビハインドとなった日本は前半35分、鈴木唯がDFクリス・リチャーズからのパスをカットすると、斜めのラストパスをゴール前に配球。そこに飛び込んだ伊東が懸命に足を伸ばしてワンタッチで狙ったが、GKフリーズに止められた。同38分過ぎには再び悪い流れが続くも、アーフステンの右足シュートは大迫が止め、プリシッチの侵入も佐野が阻んだ。
日本は前半45分、望月の空中戦によって前線で起点を作り、右サイドを突破した伊東のクロスに佐野が反応。左足でミドルシュートを狙ったが、相手にブロックされた。また同アディショナルタイム1分、左ポケットに顔を出した佐野の折り返しから鈴木唯が狙うも、これもGKフリーズに阻まれ、0-1でハーフタイムを迎えた。
後半開始時、日本は長友に代わってDF瀬古歩夢を投入。瀬古を左サイドバックに置いた4-2-3-1の布陣にした。すると後半3分、高い位置を取った瀬古の右足クロスから小川のヘディングシュートが枠内に飛んだ。ところが展開が好転することはなく、同9分にはプリシッチに関根が振り切られると、ゴール前で決定的なシュート。だが、これは大迫がうまく間合いを詰めて右足で防いだ。
日本は後半14分、CKの二次攻撃から藤田がファーサイドにクロスを送ると、望月が長い足を伸ばして折り返すが、ゴール前には誰もいない。すると同17分、森保監督は鈴木唯、前田、藤田の3人を下げてMF南野拓実、MF三笘薫、MF鎌田大地を投入。4バックシステムにおける主力組のテストに入った。
ところが後半19分、右サイドで起点を作られると、ニアゾーンをプリシッチに破られ、スルーパスに反応したのはバログン。大迫が間合いを詰めるも1対1を制され、試合を決定づける2点目を奪われた。
日本は後半25分、小川がミドルシュートを狙うも、クロスバーに直撃。同27分には小川と望月に代わってFW町野修斗とDF菅原由勢が投入されたが、なかなか盛り返すことはできず、同34分にはMFルカ・デ・ラ・トーレのパスからMFジャック・マッグリンに決定的なシュートを放たれる。だが、これはなんとか大迫が右手で防いだ。
さらに後半38分、日本はまたも右サイドを侵入され、マッグリンに強烈な左足シュートを打たれたが、これはクロスバーに当たって命拾い。同41分にもゴール前を崩されて決定機を作られたが、大迫のスーパーセーブで難を逃れると、大迫は同43分にもDFセルジーニョ・デストの強烈なシュートを左手で阻み、3失点目を防いだ。
ところが攻撃ではアメリカの分厚い5バックを崩すことができず、そのままタイムアップ。アメリカ遠征2試合目は0-2の完敗に終わった。
(取材・文 竹内達也)
