敵地でW杯開催国との強化試合…アメリカと戦う日本代表の採点受付中
[9.10 国際親善試合 日本-アメリカ コロンバス]
日本代表は10日、国際親善試合でアメリカ代表と対戦。iOS版およびAndroid版で配信されている『ゲキサカアプリ』では、この試合に出場している日本選手の採点を受付中だ。
採点はキックオフから試合終了30分後まで受け付けており、時間内であれば何度も変更することができる。そして、試合終了30分後には、ゲキサカ読者の採点の平均が表示される。
アメリカはFIFAランキング15位(日本は17位)。過去の通算対戦成績は日本の2勝1敗(7得点4失点)となっている。W杯開催国とのアウェー戦で、森保ジャパンはどう戦うのか。あなたは日本代表メンバーをどう評価する? 日本代表のスターティングメンバーは以下の通り。
▼先発
GK 12 大迫敬介
DF 5 長友佑都(Cap)
DF 25 荒木隼人
DF 16 関根大輝
MF 14 伊東純也
MF 21 佐野海舟
MF 26 望月ヘンリー海輝
MF 13 鈴木唯人
MF 17 藤田譲瑠チマ
FW 19 小川航基
FW 11 前田大然
▼控え
GK 23 早川友基
GK 1 鈴木彩艶
DF 4 板倉滉
DF 3 渡辺剛
DF 22 瀬古歩夢
DF 2 菅原由勢
MF 6 遠藤航
MF 8 南野拓実
MF 15 鎌田大地
MF 7 三笘薫
MF 10 久保建英
MF 20 佐野航大
FW 9 上田綺世
FW 18 町野修斗
FW 24 細谷真大
iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!
