[9.10 国際親善試合 日本-アメリカ コロンバス]

　日本代表は10日、国際親善試合でアメリカ代表と対戦。iOS版およびAndroid版で配信されている『ゲキサカアプリ』では、この試合に出場している日本選手の採点を受付中だ。

　採点はキックオフから試合終了30分後まで受け付けており、時間内であれば何度も変更することができる。そして、試合終了30分後には、ゲキサカ読者の採点の平均が表示される。

　アメリカはFIFAランキング15位(日本は17位)。過去の通算対戦成績は日本の2勝1敗(7得点4失点)となっている。W杯開催国とのアウェー戦で、森保ジャパンはどう戦うのか。あなたは日本代表メンバーをどう評価する? 日本代表のスターティングメンバーは以下の通り。

▼先発

GK 12 大迫敬介

DF 5 長友佑都(Cap)

DF 25 荒木隼人

DF 16 関根大輝

MF 14 伊東純也

MF 21 佐野海舟

MF 26 望月ヘンリー海輝

MF 13 鈴木唯人

MF 17 藤田譲瑠チマ

FW 19 小川航基

FW 11 前田大然

▼控え

GK 23 早川友基

GK 1 鈴木彩艶

DF 4 板倉滉

DF 3 渡辺剛

DF 22 瀬古歩夢

DF 2 菅原由勢

MF 6 遠藤航

MF 8 南野拓実

MF 15 鎌田大地

MF 7 三笘薫

MF 10 久保建英

MF 20 佐野航大

FW 9 上田綺世

FW 18 町野修斗

FW 24 細谷真大

