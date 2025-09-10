イビデン<4062.T>が急動意、一時１０％を超える上昇で７９５８円まで上値を伸ばし、８月２５日につけた年初来高値７５８０円を大きく上回った。昨年１月以来約１年８カ月ぶりとなる８０００円台回復を目前に捉えている。きょうの東京市場では米オラクル＜ORCL＞の目を見張る好決算を受け、データセンター関連株の人気が再燃している。そのなか高水準のＡＩサーバー用ＩＣパッケージで需要を取り込む同社の存在が見直されている。市場関係者は「（イビデンは）エヌビディア＜NVDA＞のＧＰＵ向けパッケージ基板で８割以上の圧倒的シェアを誇っており、これはＡＩデータセンター増設の恩恵を直接的に享受できることを意味する」（中堅証券ストラテジスト）とし、同社株の上値余地の大きさに肯定的だ。また、「９日付でＣＬＳＡ証券が同社株の目標株価を７７００円から９３００円に引き上げるとともに、投資判断をアウトパフォームからハイコンビクション（ＨＣ）アウトパフォームに引き上げた。ＨＣは株価がアウトパフォームすることに高い確信を持った場合にリストアップされるもの。株価の強調展開に対し（評価が）やや遅れた感はあるものの、インパクトがあったようだ」（同）としている。



出所：MINKABU PRESS