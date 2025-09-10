・イビデンが急動意、ＡＩデータセンター関連で追い風吹き１年８カ月ぶり高値

・三菱ＵＦＪなど銀行株が軒並み高、日銀「年内利上げ排除せず」などと報じられる

・アクセルＨＤは大幅高、子会社が日本企業で初のＧＥＯアソシエイトに認定

・三井ハイテクが大幅続落、下期の受注減警戒し２６年１月期業績予想を下方修正

・日本オラクルが大幅高で３連騰、決算発表の米オラクルの株価が時間外取引で急騰

・フジクラは大商いで切り返し急、米オラクルの驚異的受注急拡大でデータセンター需要を再確認

・まぐまぐはＳ高、クロスメディア展開プロジェクトを開始

・レカムが急速人気化し三角もち合い上放れ、ＡＩエージェント事業を本格展開へ

・東京機がカイ気配スタート、防衛省向け装置の受注契約成立を材料視

・アドテストは強弱観対立、米エヌビディア上昇とブラックロックのＡＩ関連ＥＴＦも株価刺激



