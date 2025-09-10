イラスト／波津彬子 宣伝美術／小川真理

舞台『陽炎座』が11月11日(火)から博品館劇場（東京）にて上演される。

花組芝居とは

≪古典をベースにしながら、時代を超える感性で再構築する演劇スタイルは、唯一無二！≫

1987年、演出・俳優・作家の加納幸和を中心に結成。「ネオかぶき」と称し、難しいイメージのあった歌舞伎の娯楽性を追及した作風で人気を博す。所属俳優は男優のみ。個性豊かな俳優陣が女形も演じる。近年では、知っているようで知らない『仮名手本忠臣蔵』や『怪談牡丹燈籠』などの全編通し上演で話題を呼んだ。また歌舞伎作品のみならず、漫画原作や海外戯曲など幅広く上演している。

「近代文学×古典音楽」

泉鏡花の幻想小説を、義太夫(ぎだゆう)と黒御簾(くろみす)音楽による全編生演奏にて上演！

その独特の文体で多くのファンを魅了する、浪漫と幻想の作家・泉鏡花。

過去にも「天守物語」「海神別荘」「夜叉ケ池」「婦系図」「草迷宮」「日本橋」等、数々の鏡花作品を手掛けてきた花組芝居が、約25年振りに新作上演に挑む。

現実と幻想を自由に行き来する鏡花作品と、異種異形もお手の物な花組芝居とは相性もぴったりだ。

また、楽曲スタッフには鶴澤津賀寿（女流義太夫三味線／2022年人間国宝認定）、杵屋邦寿（長唄三味線方）を迎え、オリジナル新曲・生演奏にて上演する。

日本の古典芸能に根ざした演出と、現代的なセンスやポップカルチャーを融合した舞台になるという。

STORY 里神楽の座付き狂言方である松崎は、どこからともなく聞こえてくる鳴り物の音に導かれ、寂れた横町に入り込む。軒行灯を吊るした木賃宿街の奥、突如現れた大きな空き家では、不思議な素人芝居が行われていた。芝居はやがて、現実と幻想が曖昧に溶け合う世界へと松崎を誘い、観客席にいた美女が、思いがけないある告白をし始めた―。



本作は11月11日から東京・博品館劇場で上演される。

詳細は公式サイトで。

https://hanagumi.ne.jp/stage-2511/

（文：花組芝居 監修：エントレ編集部）