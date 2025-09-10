イラスト／波津彬子　宣伝美術／小川真理

舞台『陽炎座』が11月11日(火)から博品館劇場（東京）にて上演される。

花組芝居とは
≪古典をベースにしながら、時代を超える感性で再構築する演劇スタイルは、唯一無二！≫
1987年、演出・俳優・作家の加納幸和を中心に結成。「ネオかぶき」と称し、難しいイメージのあった歌舞伎の娯楽性を追及した作風で人気を博す。所属俳優は男優のみ。個性豊かな俳優陣が女形も演じる。近年では、知っているようで知らない『仮名手本忠臣蔵』や『怪談牡丹燈籠』などの全編通し上演で話題を呼んだ。また歌舞伎作品のみならず、漫画原作や海外戯曲など幅広く上演している。　

「近代文学×古典音楽」

泉鏡花の幻想小説を、義太夫(ぎだゆう)と黒御簾(くろみす)音楽による全編生演奏にて上演！

その独特の文体で多くのファンを魅了する、浪漫と幻想の作家・泉鏡花。
過去にも「天守物語」「海神別荘」「夜叉ケ池」「婦系図」「草迷宮」「日本橋」等、数々の鏡花作品を手掛けてきた花組芝居が、約25年振りに新作上演に挑む。
現実と幻想を自由に行き来する鏡花作品と、異種異形もお手の物な花組芝居とは相性もぴったりだ。

また、楽曲スタッフには鶴澤津賀寿（女流義太夫三味線／2022年人間国宝認定）、杵屋邦寿（長唄三味線方）を迎え、オリジナル新曲・生演奏にて上演する。
日本の古典芸能に根ざした演出と、現代的なセンスやポップカルチャーを融合した舞台になるという。

　

STORY

里神楽の座付き狂言方である松崎は、どこからともなく聞こえてくる鳴り物の音に導かれ、寂れた横町に入り込む。軒行灯を吊るした木賃宿街の奥、突如現れた大きな空き家では、不思議な素人芝居が行われていた。芝居はやがて、現実と幻想が曖昧に溶け合う世界へと松崎を誘い、観客席にいた美女が、思いがけないある告白をし始めた―。

　
https://hanagumi.ne.jp/stage-2511/

（文：花組芝居　監修：エントレ編集部）

公演情報

舞台『陽炎座』

【原作】泉鏡花
【脚本・演出】加納幸和

【出演】
加納幸和　原川浩明　山下禎啓　桂 憲一　北沢 洋　横道 毅　秋葉陽司　磯村智彦　小林大介　
丸川敬之　押田健史　永澤 洋　武市佳久　／【花組男子（客演）】黒澤風太　髙橋 凜（TEAM LRINE）
【義太夫】浄瑠璃／竹本京之助　三味線／鶴澤津賀寿　
【長　唄】唄（日替り）／杵屋勝眞規　安岡麻里子　三味線／杵屋邦寿　松永忠史朗
【囃　子】打物／梅屋 巴　望月太左幹　笛／鳳聲千晴

2025年11月11日(火)～16日(日)／東京・博品館劇場

　
公式サイト
https://hanagumi.ne.jp/stage-2511/

