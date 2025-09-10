YOSHIKI、世界的米ファッション誌『Flaunt Magazine』200号記念号表紙に降臨

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOSHIKIが、『TIME』や「VOGUE』と並ぶ世界的影響力を誇る米ファッション＆カルチャー誌『Flaunt Magazine』200号記念号（現地時間9月8日発売）の表紙に抜擢された。

■特集ではミュージシャンとしての実績やファッション・ワインブランドにも言及

表紙登場と併せて、「YOSHIKI-It’s A Whole Package（すべてを兼ね備えた存在）」と題された6ページにわたる特集が掲載され、メイキング映像も公開となった。

特集記事では、2025年版の米『TIME』誌「TIME100（世界で最も影響力のある100人）」に日本人ミュージシャンとして初めて選出されたことや、2023年9月にハリウッドの「TCLチャイニーズ・シアター」で日本人初の手形・足形を刻み100年の歴史に名を残したことが取り上げられている。

さらに、カーネギーホールやロイヤル・アルバート・ホールでのコンサートといったクラシック音楽での実績に加え、自身のハイファッションブランド「MAISON YOSHIKI PARIS」やワインブランド「Y by YOSHIKI」、慈善活動家としての取り組みにも言及。「MAISON YOSHIKI PARIS」は、ミラノ・ファッションウィークとパリ・ファッションウィークで披露したふたつのショーがYouTubeで累計1億回を超える再生回数を記録し、ファッション界で国際的な注目を集めている。

8月には、2025年版TIME100（世界で最も影響力のある100人）にともに選ばれた世界的芸術家・奈良美智とのコラボレーションによる「Y by YOSHIKI × Yoshitomo Nara」ワインを発表し、大きな話題を呼んだ。

さらに11月20日（現地時間）には、サウジアラビア・アルウラのユネスコ世界遺産「Hegra」において、日本人として初めて特別コンサートを開催することが決定している。世界的巨匠が名を連ねてきた極めて稀少な舞台での公演は、文化と時を超えて歴史的な瞬間として刻まれることになりそうだ。

■インタビューで明かされた、制作中のアルバムとは？

またYOSHIKIはインタビューで、AI時代の音楽や創作哲学について「アートは創造の過程こそが価値」と語り、クラシック・EDM・ロックの3ジャンルで3枚のアルバムを制作中であることを明かした。

今回の『Flaunt Magazine』200号記念号での特集は、こうしたYOSHIKIの思想と活動をさらに後押しする象徴的な出来事であり、ミュージシャンとしてのみならず、ファッションデザイナーや慈善活動家としても国際的に活躍する彼の存在感を改めて世界に印象づけるものとなった。

今回の200号記念号では、YOSHIKIの他、『アベンジャーズ』シリーズのハルク役で知られるハリウッドの名優マーク・ラファロ、世界的大ヒット作『ストレンジャー・シングス』の主要キャストとして知られる俳優フィン・ウルフハード、NBAを代表するスーパースターで2025年にバスケットボール殿堂入りを果たしたカーメロ・アンソニーらが、それぞれが表紙を飾っている。

■書籍情報

2025.09.08 ON SALE

『Flaunt Magazine』200号記念号

※アメリカ現地時間

■関連リンク

『Flaunt Magazine』200号記念号公式ページ

https://www.flaunt.com/post/yoshiki-joy-is-contagious-issue

YOSHIKI OFFICIAL SITE

https://jp.yoshiki.net/