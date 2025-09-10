日経平均10日前引け＝反発、225円高の4万3684円 日経平均10日前引け＝反発、225円高の4万3684円

10日前引けの日経平均株価は反発。前日比225.00円（0.52％）高の4万3684.29円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は956、値下がりは573、変わらずは87と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を160.05円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が95.89円、コナミＧ <9766>が26.00円、フジクラ <5803>が22.79円、トレンド <4704>が6.55円と続いた。



マイナス寄与度は25.93円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ダイキン <6367>が11.48円、リクルート <6098>が10.64円、デンソー <6902>が7.5円、テルモ <4543>が6.35円と並んだ。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気・ガス、情報・通信、銀行が続いた。値下がり上位には輸送用機器、繊維、鉄鋼が並んだ。



