ETF売買動向＝10日前引け、Ｓリート、ＧＸＡＩビグが新高値 ETF売買動向＝10日前引け、Ｓリート、ＧＸＡＩビグが新高値

10日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比31.3％減の1476億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同29.6％減の1240億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 香港ハンセンダブル・ブル <2031> 、ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００米国株ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2563> 、上場インデックスファンド海外新興国株式 <1681> 、グローバルＸ ＡＩ＆ビッグデータ ＥＴＦ <223A> 、ＮＥＸＴ シンガポール <2045> など15銘柄が新高値。ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＮＥＸＴ 香港ハンセン・ベア <2032> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> など6銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> が3.30％高と大幅な上昇。



日経平均株価が225円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金515億5700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均774億100万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が444億800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が62億9100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が55億2200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が47億8600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が45億400万円の売買代金となった。



株探ニュース

