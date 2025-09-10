10日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数238、値下がり銘柄数316と、値下がりが優勢だった。



個別ではイメージ情報開発<3803>がストップ高。くふうカンパニーホールディングス<4376>は一時ストップ高と値を飛ばした。夢展望<3185>、日本ファルコム<3723>、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>、ＲＯＢＯＴ ＰＡＹＭＥＮＴ<4374>、エスユーエス<6554>など8銘柄は年初来高値を更新。イーディーピー<7794>、アクセルスペースホールディングス<402A>、リファインバースグループ<7375>、ＣＲＩ・ミドルウェア<3698>、ヒューマンテクノロジーズ<5621>は値上がり率上位に買われた。



一方、イオレ<2334>が一時ストップ安と急落した。Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、ＧＥＮＤＡ<9166>は年初来安値を更新。オプロ<228A>、フューチャーリンクネットワーク<9241>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>、ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、アクリート<4395>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

