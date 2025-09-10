ETF売買代金ランキング＝10日前引け
10日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 51557 -51.6 32620
２. <1357> 日経Ｄインバ 44408 103.7 8260
３. <1458> 楽天Ｗブル 6291 -22.0 38660
４. <1360> 日経ベア２ 5522 -51.5 202.9
５. <1540> 純金信託 5333 6.0 16305
６. <1579> 日経ブル２ 4786 -30.0 351.3
７. <1321> 野村日経平均 4504 -44.1 45020
８. <1459> 楽天Ｗベア 2035 -40.8 333
９. <1329> ｉＳ日経 1362 -34.6 4511
10. <1306> 野村東証指数 1263 -13.6 3254.0
11. <1568> ＴＰＸブル 1125 -35.8 599.0
12. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1031 -14.2 50140
13. <2036> 金先物Ｗブル 975 20.7 115800
14. <1320> ｉＦ日経年１ 818 -16.1 44850
15. <1328> 野村金連動 713 106.7 12810
16. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 646 -15.8 655.3
17. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 575 -23.3 208
18. <1308> 上場東証指数 573 -5.3 3215
19. <1542> 純銀信託 531 -34.1 18120
20. <1489> 日経高配５０ 522 -60.1 2593
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ 521 -36.8 2056.5
22. <1545> 野村ナスＨ無 511 31.7 35480
23. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 480 19.4 2179
24. <200A> 野村日半導 473 -10.6 1744
25. <1326> ＳＰＤＲ 447 -72.9 49330
26. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 395 -88.5 1117
27. <1330> 上場日経平均 365 -80.5 45080
28. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 350 -9.1 1960
29. <314A> ｉＳゴールド 345 -29.7 254.4
30. <1547> 上場ＳＰ５百 331 141.6 10480
31. <2644> ＧＸ半導日株 303 -68.2 1907
32. <1655> ｉＳ米国株 267 9.0 692.7
33. <1615> 野村東証銀行 257 -6.2 455.0
34. <1671> ＷＴＩ原油 254 -11.8 2989
35. <1358> 上場日経２倍 237 -65.9 61560
36. <2569> 上場ＮＱヘ有 230 1252.9 3590
37. <356A> ＧＸＳＰＣＦ 206 984.2 1258
38. <2244> ＧＸＵテック 205 49.6 2744
39. <1305> ｉＦＴＰ年１ 199 2.1 3288.0
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 188 -27.4 54410
41. <2040> ＮＹダウブル 187 4575.0 31880
42. <2254> ＧＸ中国ＥＶ 185 825.0 1070
43. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 178 -38.8 27670
44. <2860> 野村独株Ｈ有 171 1121.4 3104
45. <1580> 日経ベア 161 -61.2 1305.0
46. <2865> ＧＸＮカバコ 143 -51.4 1086
47. <1356> ＴＰＸベア２ 134 -58.9 212.2
48. <1346> ＭＸ２２５ 132 -79.7 45080
49. <1367> ｉＦＴＰＷブ 130 -53.6 46190
50. <1476> ｉＳＪリート 130 -37.2 1973
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
