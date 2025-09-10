　10日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 51557　　 -51.6　　　 32620
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 44408　　 103.7　　　　8260
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　　6291　　 -22.0　　　 38660
４. <1360> 日経ベア２　　　　5522　　 -51.5　　　 202.9
５. <1540> 純金信託　　　　　5333　　　 6.0　　　 16305
６. <1579> 日経ブル２　　　　4786　　 -30.0　　　 351.3
７. <1321> 野村日経平均　　　4504　　 -44.1　　　 45020
８. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2035　　 -40.8　　　　 333
９. <1329> ｉＳ日経　　　　　1362　　 -34.6　　　　4511
10. <1306> 野村東証指数　　　1263　　 -13.6　　　3254.0
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　1125　　 -35.8　　　 599.0
12. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1031　　 -14.2　　　 50140
13. <2036> 金先物Ｗブル　　　 975　　　20.7　　　115800
14. <1320> ｉＦ日経年１　　　 818　　 -16.1　　　 44850
15. <1328> 野村金連動　　　　 713　　 106.7　　　 12810
16. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 646　　 -15.8　　　 655.3
17. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 575　　 -23.3　　　　 208
18. <1308> 上場東証指数　　　 573　　　-5.3　　　　3215
19. <1542> 純銀信託　　　　　 531　　 -34.1　　　 18120
20. <1489> 日経高配５０　　　 522　　 -60.1　　　　2593
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 521　　 -36.8　　　2056.5
22. <1545> 野村ナスＨ無　　　 511　　　31.7　　　 35480
23. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 480　　　19.4　　　　2179
24. <200A> 野村日半導　　　　 473　　 -10.6　　　　1744
25. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 447　　 -72.9　　　 49330
26. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 395　　 -88.5　　　　1117
27. <1330> 上場日経平均　　　 365　　 -80.5　　　 45080
28. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 350　　　-9.1　　　　1960
29. <314A> ｉＳゴールド　　　 345　　 -29.7　　　 254.4
30. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 331　　 141.6　　　 10480
31. <2644> ＧＸ半導日株　　　 303　　 -68.2　　　　1907
32. <1655> ｉＳ米国株　　　　 267　　　 9.0　　　 692.7
33. <1615> 野村東証銀行　　　 257　　　-6.2　　　 455.0
34. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 254　　 -11.8　　　　2989
35. <1358> 上場日経２倍　　　 237　　 -65.9　　　 61560
36. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　 230　　1252.9　　　　3590
37. <356A> ＧＸＳＰＣＦ　　　 206　　 984.2　　　　1258
38. <2244> ＧＸＵテック　　　 205　　　49.6　　　　2744
39. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 199　　　 2.1　　　3288.0
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 188　　 -27.4　　　 54410
41. <2040> ＮＹダウブル　　　 187　　4575.0　　　 31880
42. <2254> ＧＸ中国ＥＶ　　　 185　　 825.0　　　　1070
43. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 178　　 -38.8　　　 27670
44. <2860> 野村独株Ｈ有　　　 171　　1121.4　　　　3104
45. <1580> 日経ベア　　　　　 161　　 -61.2　　　1305.0
46. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 143　　 -51.4　　　　1086
47. <1356> ＴＰＸベア２　　　 134　　 -58.9　　　 212.2
48. <1346> ＭＸ２２５　　　　 132　　 -79.7　　　 45080
49. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 130　　 -53.6　　　 46190
50. <1476> ｉＳＪリート　　　 130　　 -37.2　　　　1973
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース