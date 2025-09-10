½÷»Ò´Ú¹ñÂåÉ½¤¬¥â¥é¥ì¥¹´ÆÆÄ¤È·ÀÌó²ò½ü ¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥°¤Ç¹ß³Ê
¡¡´Ú¹ñ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¶¨²ñ¡ÊKVA¡Ë¤¬¥Ð¥ìー¥Üー¥ë½÷»Ò´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥â¥é¥ì¥¹´ÆÆÄ¡Ê43¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë3·î¤Ë1Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤¤Î2Ç¯·ÀÌó¤Ç´Ú¹ñ¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥â¥é¥ì¥¹´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ï¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥°2025¤ÇºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤ê¹ß³Ê¡£2026Ç¯Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØÄ«Á¯ÆüÊó¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿KVA¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÀ¤Âå¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Î¥Áー¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿ÅÀ¤ÏÉ¾²Á¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢VNL¹ß³Ê¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¾ÊºàÎÁ¡×¤È¤·¡¢·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤»¤º¤Ë²ò½ü¤¹¤ë·èÄê¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ä¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¼¡¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì¤«¤éÁªÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£