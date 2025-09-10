ドジャースの球団公式インスタグラムが9日（日本時間10日）に更新され、山本由伸投手（27）とK―POP女性5人組グループ「LE SSERAFIM（ル セラフィム）」のSAKURAこと宮脇咲良（27）、ウンチェ（18）の3ショット写真が公開された。

「LE SSERAFIM」は現在、北米ツアーを行っており、この日の試合前にSAKURAとウンチェがドジャースタジアムに来場。グラウンドで記念写真を撮影した他、チームストアで買い物を楽しんだ。

SAKURAが着用するドジャースユニホームには右脇腹に山本由伸、左脇腹にキム・ヘソンのサインが入っていたが、3ショットを撮影した際にサインをもらったとみられる。

球団公式インスタグラムは英語で「ようこそ、ドジャースタジアムに！サクラ＆ウンチェ」と記し、2人の来場を歓迎。山本との3ショットやキム・ヘソンとの3ショットが公開された。

この投稿には「私はMLB＆K―POPのファン。このコラボレーションを見られてうれしい！！！」「すごく素敵」「え！凄い このコラボ嬉しい」「ニヤけてるやん」などとコメントが寄せられた。