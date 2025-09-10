物価高の影響が学校給食にも及んでいる。

名古屋市では今年度、年１回の特別メニュー「うなぎまぶし」の提供が中止された。地域の特色が出た「ご当地給食」は郷土料理や特産品を学ぶ「食育」の役割も担うだけに、担当者らは食材費の高騰に頭を悩ませている。（小池拓海）

費用はほぼ「ウナギ代」

名古屋市は２０１８年度から市立小学校約２６０校で学期に１度、地元の名物料理を給食に出す「だいすき！なごや★めし」の日を始めた。中でも、ひつまぶしをイメージした「うなぎまぶし」は、児童らの人気メニューだ。

市は保護者が負担する給食費と物価高に伴う独自の補助を合わせ、１食３２０円で賄っている。ただ、国産ウナギを使う献立には８００円の追加が必要で、児童ら約１２万人に給食を出す市は、費用として１回当たり約１億円を計上し、ほぼ「ウナギ代」として支出してきた。

しかし、今年度は同市も会場になる２６年のアジア・アジアパラ競技大会の経費などがかさんで市の予算を圧迫。給食費の補助も約１１億８０００万円まで膨らみ、「うなぎまぶし」を献立から外した。きしめんなど比較的安価なメニューは提供を続ける方針で、市教育委員会の担当者は「質を保ちながら、魅力あるメニューを出していきたい」と話す。

銘柄牛「常陸牛」のハッシュドビーフの提供にめどが立たないのは、茨城県守谷市。今年度の給食の食材費は約４億９０００万円で、この範囲で小中学校の年間の献立を決めている。人気メニューだが、学校給食センターでは予算をやりくりできるだろうかと苦慮する。

「年１回なら」

一方、食材が高騰する中でも、ご当地メニューの継続を決めた自治体もある。

広島県福山市は地元産のタイを炊き込んだ「鯛めし」などを出している。米の値上がりで献立のやりくりが厳しいが「年１回であれば十分、可能。食育や地産地消の観点からも、郷土料理を味わう機会を設けていきたい」（市教委）とする。

また、福井県では今年度、地場産食材を活用した副菜を１品増やす「地場産プラスワン給食」を始めた。年６回まで、おかずやデザートをプラスする予算を市町に補助。あわら市では地元産マルセイユメロンが例年の倍のサイズで出された。

地域の協力で維持できるケースもある。富山県射水市は小学６年を対象に毎年、ベニズワイガニを１人１杯出している。１食あたり３３０円の給食費では賄えない高級食材だが、地元の新湊漁業協同組合が無償提供しており、今年度も実施できる見通しだ。

市の担当者は「カニの調理や食べ方まで指導してくれる。能登半島地震の影響で不漁だったが、続けていただき、大変ありがたい」と感謝している。