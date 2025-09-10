「ついに」イモトアヤコ、『イモトのWiFi』西村社長の“ゴージャス”な自宅を訪問「#いやー夢のようなお家 #プールサイドにバー #なんてこったい」
タレントのイモトアヤコ（39）が9日、自身のインスタグラムを更新。「ついにイモトのWiFiでお世話になっているあの西村社長のお宅に遊びに行かせていただきました」「#いやー夢のようなお家 #プールサイドにバー #なんてこったい」と報告し、“豪華”な西村誠司氏宅で過ごした楽しいひとときを写真でシェアした。
【写真】「いやー夢のようなお家」“ゴージャス”な西村社長宅で笑顔のイモトアヤコ
「みるもの全てが最高級でゴージャスでご飯もとんでもなく美味しい最高のおもてなしでした」とつづり、都心の夜景を望むプールサイドで笑顔する西村社長との2ショットなど、3枚の写真をアップ。
続けて「はじめてお会いした時から変わらない西村社長の突き抜けた熱量と行動力と愛にみちた人間力に圧倒された幸せな時間でした」と振り返った。
コメント欄には「お2人とも笑顔素敵」「楽しそうなツーショット」「羨ましいです！」「西村社長さんステキで優しそうな方ですね」「素敵な時間、共有してくださってありがとでーす」など、さまざまな声が寄せられている。
