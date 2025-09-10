10周年を迎える「アジアアーティストアワード（AAA）」が12月6日、台湾・高雄（カオシュン）ナショナルスタジアムで開催される。9日午後3時、事前人気投票がスタートした。韓国メディアが10日までに報じた。俳優で歌手のイ・ジュノと、ガールズグループIVE（アイヴ）のWONYOUNG（ウォニョン）が司会を務める。韓国メディアが報じた。

人気賞は、俳優(男女)、グループ歌手(男女)、ソロ歌手(男女)の計6部門。18日午後11時59分までで「STARPOLL」アプリで行われ、上位30チームと個人が予選に進出する。

予選投票と決選投票は、アイドルチャンプで行われる。予選投票は9月24日から10月13日までで、部門別に10チームが決選に進出する。投票結果は決選に30％反映される。

決選投票は、10月16日から11月5日までの21日間行われ、70％が反映される。予選30％と、決選70％を合算して最終「AAA2025」人気賞受賞者が決定される。

「AAA2025」舞台は、歌手23組の公演とコラボレーション舞台と受賞など、約5時間にわたって行われる。