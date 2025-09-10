世界陸上が13日に開幕

陸上の世界選手権東京大会は13日、国立競技場で開幕する。男子100メートルの世界王者ノア・ライルズ（米国）が東京の思わぬ場所で“爆走”する姿が話題を集めている。

東京・新宿駅構内に設置された横長の大型スクリーン。緑の芝生と赤いトラックが壁一面に広がり、ライルズがスタートブロックから勢いよく飛び出す。加速して通路奥へ駆け抜け励ましの言葉「YOU GOT THIS」が表示された。通行人が並走するように見えるアディダス社の広告。まるで駅構内が陸上競技場になったような没入感を与えている。

ネット上ではこの広告にファンから絶賛の声が上がっている。

「一緒に走ってみたいな」

「ここの使い方としてほんと良い…」

「誰が勝てるん？」

「時間指定でもいいから片側通行専用レーンとかあったら最高だな…」

「うわぁ見に行きたい」

「新宿のあの長いデジタルサイネージの使い方の最適解すぎる…！」

ライルズは昨年のパリ五輪同種目で金メダルを獲得。2023年の世界陸上ブタペスト大会でも同種目で優勝しており、2連覇がかかる。



（THE ANSWER編集部）