『あんぱん』“東海林”津田健次郎、笑顔で再登場 ネット歓喜「いい歳の取り方」「『にゃあ』が嬉しい」
今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第24週「あんぱんまん誕生」（第118回）が10日に放送され、津田健次郎演じる東海林が再登場。ネット上には「待ってました！」「めちゃくちゃいい歳の取り方してる」「「にゃあ」が嬉しいよ」などの声が相次いだ。
【写真】のぶ（今田美桜）と言葉を交わす東海林（津田健次郎）
のぶ（今田）は八木（妻夫木聡）の会社で子どもたちに『アンパンマン』の読み聞かせをすることに。だが、子どもたちは興味がない様子…。それでものぶは、読み聞かせを続けようと決心する。
そんな中、治虫（眞栄田郷敦）から依頼されて、嵩（北村匠海）が脚本・監督を務めたアニメ映画『やさしいライオン』が劇場公開される。映画は好評を博し、劇場には母・登美子（松嶋菜々子）も姿を見せる。
しばらくして、嵩は八木の会社から創刊された文芸誌『詩とメルヘン』の編集長に就任。読者投稿の中から選ばれた詩を掲載するという雑誌で、嵩は新人作家の夢を応援することに情熱を傾けていく。
そんな第118回のラストでは、高知新報で雑誌『月刊くじら』の編集長を務め、のぶや嵩と仕事を共にした東海林が柳井家を訪ねてくる。「やあ、のぶ。しばらくやにゃあ」と優しく微笑みかけると、のぶは驚きと喜びが入り混じった表情で「編集長！」と声を上げるのだった。
津田演じる東海林が再登場すると、ネット上には「編集長〜!!! 久々だにゃあ！」「再登場待ってました！」「笑顔最高すぎる…」「めちゃくちゃいい歳の取り方してる東海林さん!!」「久しぶりに聞く『にゃあ』が嬉しいよ」といった反響が集まっていた。
