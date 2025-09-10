「シャッフルアイランド」羽柴なつみ、ベアトップで大胆胸元披露「表情反則」「セクシー」の声
【モデルプレス＝2025/09/10】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season5」に参加していたタレントの羽柴なつみが9日、自身のInstagramを更新。ベアトップのコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「シャッフルアイランド」参加美女、前かがみで胸元全開
羽柴は「これはぷく顔っていうのかな」とコメントを添えて、ベアトップのコーディネートを公開。赤いベアトップで胸元を大胆に披露し、デニムを合わせたカジュアルなコーディネートで、頬を膨らませた表情を見せている。
この投稿に、ファンからは「セクシー」「表情反則」「ベアトップ似合う」「韓国かな？」「ぷく顔も可愛い」「スタイル良い」といったコメントが寄せられている。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。羽柴は、2024年に放送された「Season5」に参加した。（modelpress編集部）
◆羽柴なつみ、赤ベアトップ姿で大胆胸元披露
