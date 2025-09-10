【インタビュー】逹瑯(MUCC)、悪役を意味する新曲「VILLAINS」に「自分の正義に徹するダークヒーローの色気」
MUCCの逹瑯による約1年ぶりのソロシングルCD「VILLAINS」が9月10日にリリースされる。3rdフルアルバム『COLOR』と1stミニアルバム『MONOCHROME』で、ソロとしての楽曲表現の幅を大きく広げ、色鮮やかな曲たちを武器として携えて出発した2025年1月のツアーでは、しっかりと新たな逹瑯ソロのスタイルを作り上げた。
それから8ヶ月。『MONOCHROME』リリース時のインタビューで、「いざライヴでやったら、きっとまた“これが足らないな、あれが足らないな”って思い始めるんだろうけど」と語っていたとおり、彼は次なる“足らないもの”に向かって歩き始めていた。最初のキーワードは“VILLAINS”。いわゆる“悪役”を意味する言葉を冠し、きらびやかなサウンドでダークな世界を描く1曲だ。新曲「VILLAINS」に込めた悪役愛から、MUCCメンバー完全プロデュース生誕公演 2025＜逹瑯四十六大祭『宿儺』＞の裏話、ソロのスタンスまで、逹瑯のリアルな現在地に迫った。
■1曲目で世界観を作り込めるタイプの曲
■「VILLAINS」はそこから始まりました
──まずは、MUCCとして＜Lucky Fes’25＞出演、おつかれさまでした。3年連続出演しているアーティストは少ないですし、メンバー全員水戸出身ですし、＜Lucky Fes＞に欠かせない存在になっていると思いますが、振り返って今年のステージはいかがでした？
逹瑯：楽しかったですよ。年々楽しくなってるな、会場もバックステージも。
──ステージでは客席に向かって「茨城！」っておっしゃってました。
逹瑯：うん。これからさらに、茨城の新しいフェスとして楽しくなっていってくれたら俺もうれしいです。
──当日は他のステージを見たりも？
逹瑯：全然行けなかったですね。本当は水カン(水曜日のカンパネラ)を観に行きたかったんですけど、時間が早かったから諦めました。
──水カンは詩羽ソロと合わせて1日2ステージでした。その前日は西川貴教さんがT.M.Revolutionと合わせて1日2ステージでしたが……
逹瑯：…え、俺もMUCCとソロでってこと（笑）？
──それこそ8月21日の逹瑯さんバースデーに開催されたMUCCメンバー完全プロデュース生誕公演 2025＜逹瑯四十六大祭『宿儺』＞は、MUCCと逹瑯ソロのツーマンでした。バンドとソロのツーマン企画はなかなか珍しいと思いますが、やってみてどうでした？
逹瑯：大変でした。身体的にも脳味噌的にも疲れましたね。みんな楽しんでくれるかな？と思って提案して、MUCCメンバーも“面白そうだし、いいんじゃない？”って感じだったんですよ。自分としてはワンマンにちょっと毛が生えたくらいの疲れ方でいけるんじゃないかなと予想していたんですけど、やっぱり全然違う。結果的に、しっかりワンマン2本分の疲れ方でした。頭の切り替えもあるし、間に30分のインターバルが挟まることによってリセットされるんですよ。だから疲れ方が全然違いましたね。
──MUCCを観に来たお客さんの前でソロのライヴをするという意味ではどうでした？
逹瑯：言うても、逹瑯ソロは観たことないという人も多いと思うので、“こんな感じでやってますよ”という楽しさを見せられたらいいかなと思ってました。結果的に、みんなに楽しんでもらえたんじゃないかな。
──MUCCのメンバーさんは逹瑯さんのソロのライヴをご覧になってたんですか？
逹瑯：どうなんだろ？ ソロの後にMUCCだったから、MUCCのライヴの準備もしてたはずだし、ちょっとわからないですね。
──当日はお互いの曲のカバーをやっていて、逹瑯ソロでのMUCC曲カバーが「2.07」だったことにミヤさんが不満そうだったと漏れ聞きましたけど。
逹瑯：ははははは！ いや、ソロのリハ日程が1日しかなくて。新しいバンドメンバーがいたり、初めてやる曲があったりする中で、1日という限られた時間で演奏の完成度を高めていこうと思うと、MUCCのカバーを用意する隙がなかったんですよ。だってコピーじゃダメだから。やるならソロならではのアレンジを入れないと意味がない、となったときに中途半端に「大嫌い」とか「蘭鋳」をやるんだったら、振り切って「2.07」でパーッとお祭り騒ぎにしちゃうかって。その選択肢しか残ってなかったんです。
──ただ曲をやればいいというものでもないですもんね。
逹瑯：しかも、「お互いのカバーとかやらないの？」ってポッと言われたのが7月26日(ミヤバースデーライヴ)のステージ上で、もう本番まで1ヶ月切ってたから。でも、お客さんの前で話が出て「イエーイ」なんて盛り上がられちゃったら、やらないという空気が一番サムいじゃないですか。もう大変でしたよ（笑）。
──逆にMUCCで逹瑯ソロ曲の「壊れたピアノ」をやってみた感触はどうでした？
逹瑯：あれは逆に、俺は完全にノータッチだったので。吉田トオルさんという作曲者もいるし、スタジオで勝手にアレンジがどんどん進んでいって、それに乗っかって歌うだけでした。だから、すごくMUCC節にはなりましたよね。
──歌うときの感覚も違いましたか。
逹瑯：全然違ったな。MUCCはバンドが引っ張っていく中に乗っかるかたちだから、自由度があるんです。逆にソロはバンドが引っ張ってくれないから、自分が引っ張っていかなきゃいけなくて自由度がない。改めてその違いを感じて。そこをどうにか改善したいな、どうすっかなーって考えているところですね。次は、ちょっと同期を流すのを減らしてみようかな、とか。バンドの空気感を作っていく方向でいろいろ試そうとしてます。
──両方やってみての気づきがあったんですね。でも、ソロが始動したばかりの頃だったらMUCCとのツーマンという発想は出てこなかったでしょうし、逹瑯ソロの世界がMUCCと対バンできるくらいに固まってきた実感があったからこそなのかなと。
逹瑯：いやいや、全然全然！ 逆に、何が足りないんだろう？ 何が違うんだろう？っていうことを肌で感じてみたかったのが大きいです。全然並べられないけど、違いは何なのかを明確にしようっていう。
──なるほど。前作『MONOCHROME』のインタビューの際、ツアーをやったらきっと“これが足らないな”と思い始めるんだろうとおっしゃっていました。実際ツアーが終わったあと、どういう感触が残っていましたか。
逹瑯：もっとライヴのバリエーションを増やしたいなって感じでした。世界観を作りたいと思ったときに、もっと曲の選択肢がほしいと思って。セットリストのこういう場面に入る曲がこれしかない、となると、何回ツアーをやっても同じライヴにしかならないじゃないですか。そこから脱却したいんですよね。衣装が違うだけで同じライヴになっちゃったら、たくさんライヴをやる理由もないから。
──MUCCの＜LuckyFes’25＞ステージ上では「400曲ある」とおっしゃってましたが、ソロはまだそこまでの曲数がないわけですし。どうしても序盤にやりがちな曲、後半にやりがちな曲、って固まってきますもんね。
逹瑯：そうそう。ちょっとずつは増えてますけど、もっとほしいんですよね。だから、今回の「VILLAINS」は、1曲目で世界観をがっつり作り込めるタイプの曲がほしいというところから始まりました。
──たしかに、イントロからグッと惹き込まれるアレンジです。
逹瑯：いつもどおり足立(房文)と曲を作っていく中で、最初にこっちから出していたイメージとは違うテイストの曲を足立が提案してきて。その間奏部分に使われてたリフをイントロに持ってきたんです。リフの空気感がいいから、これをイントロに持ってきて曲を広げていこうって。音色もそのままだし、イントロのリフは結構気に入ってますね。
■敵ってだいたいカッコいいですよね
■その中にどこか儚さもないといけない
──「VILLAINS」というテーマは、曲が出来上がってから見えてきたんですか？
逹瑯：そうです。曲が出来上がって、そこから脳味噌を刺激されるポイントとか、イメージする景色、空気感、感じる匂いを探っていって。その要素を重ね合わせながら、どんなストーリーかな、どこに落としどころを持って行くべきかな、と考えていきました。この曲は、ダークなんだけど色気があって、黒じゃなくて紫なんだよなっていうイメージがあって。じゃあそのカラーにハマるストーリーとキャラクターはなんだろう？ 思想はなんだろう？というところから、どの方向に持っていって歌いたいのかな？という繋げ方でした。
──これまではダークな曲だと社会的な悪意やドロッとした感情を描くことが多かったですが、「VILLAINS」はまた違うアプローチですよね。
逹瑯：この曲で感じた色気とかダークさって、悪意じゃないんですよ。本人にとっては正義だけど誰かにとっては悪になっている存在の若干悪寄りの感じ。自分の筋を通している色気を感じたので、“エネミー”ではなく“ヴィラン”だなと。似た言葉で“ヒール”もあるけど、ヴィランのほうがデコラティブなイメージとかキャラクター性、ストーリーに繋がりやすいから、そこでキャッチーさを出したかった。
──納得です。自分の正義を貫く悪役は映画や漫画によく出てきますけど、やっぱり魅力的ですよね。
逹瑯：日本人の国民性とか遺伝子が、そういうものを好きなんだと思う。漏れなく自分も大好きなので、曲に落とし込んでみたいなと。そのままアーティスト写真やジャケット写真でも遊べるし、そっちに舵を切って突き進んだ感じですね。
──ちなみに逹瑯さんの好きなヴィランキャラクターというと？
逹瑯：敵ってだいたいカッコいいですよね。『スター・ウォーズ』のダース・ベイダーとか、『機動戦士ガンダム』でもシャアが人気だし。『るろうに剣心』の志々雄真実とか、『僕のヒーローアカデミア』の死柄木(弔)もカッコいい。あと、ここ最近の作品でヴィランの捉え方で一番衝撃だったのが、『チ。 −地球の運動について−』のノヴァク。
──ああ、主人公サイドを追い詰め続ける異端審問官。強烈なインパクトでしたね。
逹瑯：そうそう。あれが結構衝撃だったんですよ。あんなに怖いキャラクターなのに、最後の最後に「嘘だろ、俺はこの物語の悪役だったのか」と言って死ぬという。本人は完全に正義、神の名の下に動いていると思っていて、悪だとはまったく思っていなかったのに、「そんな馬鹿な……」っていう終わり方がめちゃくちゃ悲しいなって。主人公はどんどん変わっていって思想が受け継がれていく中、ずっとひとりだけ残っていくし、“『チ。』ってノヴァクの物語じゃん！”と思うくらい衝撃だった。津田健次郎の演技も怖いし、すごいなと思ってアニメを見てたので、その衝撃は影響してると思います。
──究極の存在ですよね。歌詞にはそういうしっかりした世界観がありながら、歌い方は綺麗でまっすぐな印象で。
逹瑯：曲が雰囲気たっぷりだから、歌もこってりするとくどくなってしまうと思って、歌は素直に歌いました。スッと、なるべく癖をつけず。あんまり熱く歌いすぎても違うというか……熱く歌うとヒーローになってしまうんですよね。熱い想いはヒーローに任せて、ヴィランはちょっと力を抜きつつ、自分の正義を隠して冷静に徹するところがカッコいいので（笑）。
──ちょっと余裕がある感じですよね。
逹瑯：でも、やっぱり最後には負けるから、その中にどこか儚さもないといけない。そういう意味でも、あんまり熱くなりすぎないほうがいいなと。
──サウンドも歌い方もこれまでのソロにない新しさを感じました。アーティスト写真がダークなのもソロでは新鮮ですよね。MUCCが昔、寫眞館ゼラチンで撮っていた写真のような雰囲気で。
逹瑯：そうですね。こういうパキッとした白黒の写真は、それこそゼラチンさんに撮ってもらって以来なかったので、ちょっと撮りたかったんですよ。だから、ソロのアーティスト写真をずっと撮ってもらっているカメラマンに「こっち系も撮れます？」と相談して、細かく打ち合わせしながら、シチュエーションを決めて撮りました。衣装も全部自分で調達して、楽しかったです。
──青空の下で撮ったり、ビビッドな色合いにしてみたり、毎回いろいろなテイストを取り入れていますが、その自由さはソロならではですね。
逹瑯：いろいろ思いついたまま、好きにやらせてもらってますね。特に今回はアルバムじゃなく、シングルの色が1曲に凝縮されているので。そのテーマに目掛けてしっかり作り込んだほうがいいかなと思って考えました。
──コンセプトがしっかり伝わってきます。と言いつつ、カップリングの「DRIVE!!!」がめちゃくちゃ明るい曲で驚きましたけど。
逹瑯：そうですね（笑）。この曲は、ソロのグッズとして、スマホで読み込んだら曲がダウンロードできるレコード型のキーホルダーみたいなやつを作りたくて、それ用に作った曲なんですよ。ライヴでもやっていたんですけど、別名義というかたちだったので、いつかちゃんとリリースしようと思っていて。今回タイミングが良かったというだけです。
──1曲目とのギャップを狙ったわけではなく？
逹瑯：いや、全然狙ってないです（笑）。
──そうでしたか。
逹瑯：「DRIVE!!!」は、もう何も考えず、ただ楽しいときに聴く楽しい曲を作りたいなと思って作ったんです。ライヴでもいい感じに盛り上がるようになってきたので、そろそろちゃんとリリースするかっていう。個人的にも好きな曲だし、ノリ的にはもうサザエさんのエンディングテーマみたいな感じで。どこかに出掛けるときに聴いてもらったり、一緒に楽しい時間を共有してくれたらっていう曲なので、メッセージ性とかは全然ないです（笑）。
──結果的に振り幅が凄まじいシングルになりましたね。この二面性が逹瑯さんらしいなと思えるところがすごいですけど。
逹瑯：ありがとうございます（笑）。時間をもっと上手に使えていれば、カップリングにもう少しアッパーなエイトビートのロックみたいな曲を作りたかったんですけどね。MUCCのツアー＜MUCC TOUR 2025「Daydream 1997」＞が6月に終わったあと、のんびり羽根を伸ばしすぎて時間がなくなっちゃって（笑）。ちょっと制作する気になれなかったので1曲になりました。
■船の舵取りに楽しさを覚えられない
■俺はその船に乗って自由にしていたい
──「今足りないもの、次にほしいもの」というのは、もうイメージが見えているんですか？
逹瑯：最初にも言ったように、ライヴのバリエ―ションを増やせる、世界観を作れる楽曲というところで、ほしいタイプの曲はまだまだたくさんあります。その中での優先順位と、自分がどういうふうにやってきたいのか、何を歌いたいのかのバランスを見て考えていく感じですね。
──何を歌いたいのか、という要素もあるんですか。
逹瑯：いや、それが先に来ることはないです。曲が先にあって、どこを刺激されるかだから、“こういう曲をやりたい”はあるけど、“俺は何を歌うべきだ”というのは特にない。楽曲ができて、そのときに自分のまわりで起きたことや思ったことのタイミングがバッチリあったら、“この曲でこれを歌いたい”となるので。そういうのがいいんですよね。MUCCで言うと「October」はまさにそうでした。そういう偶然との素敵な出会いもありながら、まずは曲を先行して作っていくことがほとんど。だから、“これを歌いたいからこういう楽曲を作ろう”の順番はないんです。
──ソロは、ある意味個人的なメッセージを先行させてもいい場所ではあると思いますが、あくまで楽曲ありきだと。
逹瑯：そんなたいそうなメッセージはないんで、私には（笑）。むしろ曲に引き出されるというか……“この曲に以前から思っていたことを乗せたら、とてもいいことを歌っているように聞こえるかも”くらいの感じです。そもそも普段から思ってることを発言するタイプではないんですよ。“そういう機会があるんだったら喋るけど”のパターンが多い。後輩から相談を受けるとしても、真面目な話をしましょうというタイミングが来るんだったら話すけど、自分からそういう話に持って行って話をすることはないので。
──内に溜め込んでいるわけでもない？
逹瑯：うん。俺は、なんかしょうもないことを言っていたいんですよ（笑）。しょうもないこと言ってるときのほうが面白い。誰かとふたりで飲みに行って、ずっと語り合って、“今日は熱い夜だったぜ！”みたいなテンションは、“うーん”って感じ。思っていることはあるし、求められれば話しますけど、別にそれを語り合って確認し合うみたいなのは大丈夫でーす、って（笑）。
──作詞でも、楽曲が求めているなら出します、という？
逹瑯：そうそう、楽曲に求められるんだったら乗せます。だから、いつも曲先なのかも。
──なるほど。引き続き“足りないもの”を探っていく中で、ライヴのほうでは、最初におっしゃっていた「同期を減らしてみる」という方向性で考えているんですか。
逹瑯：そうしていきたいかな。それによって、演奏する人同士の空気感が出来上がっていったらいいなと思います。同期に合わせるんじゃなく、他のメンバーの空気感を意識するようになると、自然と楽曲にうねりが生まれてくるだろうし、一人ひとりの自由度も増すと思うんですよね。同期という絶対的な軸がなくなって、そこに合わせなきゃいけないということはなくなるぶん、同期の音を生楽器で補う必要があるから、お互いを見ながら各自でアレンジする部分も出てくるじゃないですか。
──サポートメンバーの方々にも、自由度を持ってそういうことをやっていってほしいわけですね。
逹瑯：そう。CDと違う聞こえ方になったとしても、ライヴのアレンジでこうなったというふうに持っていけるくらいになればいいかな。感情が乗ることで、自然とリズムがモタッたり、逆に早くなるような変化が生まれてくるくらいになってほしい。いきなり自由度を高めるというより、メンバーそれぞれが曲の世界観やいろんなものの理解度を深めていったほうが早いのかもしれないなとは思ってます。まあ、俺は細かい演奏やアンサンブルの部分はわからないので、バンマスの足立にイニシアチブを取っていってもらおうかなと。
──幅広い曲がありますし、毎回違うメンバーとそれを作っていくのは難しいところですよね。逹瑯さんとしては、サポートメンバーに対して何か心がけていることはあるんですか。
逹瑯：みんなが現場を楽しんでくれていたらうれしいなってくらいかな。みんなが“どうすればいいんだろう”みたいな空気感だと、こっちも“どうなんだろう？”って探っちゃうから、やりづらくなるんですよね。
──全体的にバンド感を出していくというのが今後のライヴのテーマの一つになっていきそうですね。
逹瑯：そうですね。俺は性格的に引っ張っていくタイプじゃないので、乗っかりたいんですよ。歌で引っ張っていく感じは違うというか……演奏に関しては楽器に引っ張ってもらって、その船に乗って自由にしていたい。もともと船の舵取りをすることに楽しさを覚えられないので。サポートメンバーにも、俺に引っ張っていってほしいとは思わないでもらいたい（笑）。
──ははは。たしかに、バンドとしてのセッションが生まれたほうがいいライヴになっていくものだと思います。まだまだ逹瑯ソロライヴも変化していきそうですが、9月からの東名阪ツアー＜逹瑯 LIVE HOUSE TOUR [VILLAINS] ＞はどういうイメージで考えていますか？
逹瑯：最近のツアーとはセットリストや雰囲気をちょっと変えようかなと。ソロ初期の曲も入れられる隙間ができているので、ちょこちょこ入れながら、バランスを見て作っていこうと思っています。
取材・文◎後藤寛子
撮影◎冨田味我(LIVE)／緒車寿一(LuckyFes)
■シングル「VILLAINS」
2025年9月10日(水)発売
購入リンク：https://maverick-stores.com/tatsuro/
【TYPE-A】￥1,500(税込)
▼収録楽曲
01 VILLAINS
02 DRIVE!!!
03 ⻘の刹那 -2025.01.19 下北沢SHANGRI-LA-
04 ⻩昏のエレジー -2025.01.19 下北沢SHANGRI-LA-
【TYPE-B】￥1,500(税込)
▼収録楽曲
01 VILLAINS
02 DRIVE!!!
03 焔 -2025.01.19 下北沢SHANGRI-LA-
04 藍⻘症 -2025.01.19 下北沢SHANGRI-LA-
■インストアイベント＜T.Tカード自引き&サイン会＞
9月12日(金)18:00〜 Like an Edison大阪店
9月20日(土)13:00〜 エンタバアキバ by SHINSEIDO
9月22日(月)18:00〜 名古屋 fiveStars
https://www.tatsuro-soloworks.jp/schedule/10
■＜逹瑯LIVE HOUSE TOUR [VILLAINS]＞
9月15日(月祝) 大阪・BANGBOO
9月23日(火祝) 愛知・RAD HALL
9月27日(土) 東京・渋谷WWW X
9月28日(日) 東京・渋谷WWW X
