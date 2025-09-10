バレーボール女子日本代表のフェルハト・アクバシュ監督が１０日、オンラインで会見し、シーズンを総括した。

７月まで行われたネーションズリーグ、今月７日に閉幕した世界選手権でともに４位。世界選手権では１５年ぶりのメダルには一歩届かなかったが、主将の石川真佑（ノヴァーラ）が１４１得点で全体３位、ともに２３歳の佐藤淑乃、和田由紀子（ともにＮＥＣ川崎）が１００得点で６位と上位に入った。同席した女子代表の強化を担う安保澄氏は「アウトサイドヒッター、オポジットの得点力は日本の強み」と自信を示した。

パリ五輪ではエースで主将を担った古賀紗理那さんが同大会限りで引退。２８年ロス五輪に向けた新体制では同位置に２３歳の佐藤が抜てきされた。世界選手権のトルコとの準決勝（６日）では攻守で精彩を欠き、ベンチに下がる場面もあったが、翌７日のブラジルとの３位決定戦ではチーム最多３４得点と覚醒。相手エース「ガビ」ことギマラエスとの打ち合いは、日本のファンを熱狂させた。

指揮官は「ヨシノ（佐藤）は今後の明るい未来で素晴らしい選手の一人。スキルもフルで持っている。今大会で大変なときにカムバックするのはスキルが大切。そういう部分でも今後の日本にとって重要な選手だし、誇りに思う。古賀さんが引退し、ポジションを埋める必要があり、マユ（石川）に続く２人目が重要だった。ヨシノは古賀さんの後をしっかり継いでくれたと思う。今後も続けてもらいたいし、チームも彼女を必要としている」と評価し、今後の更なる成長への期待も込めた。