◇国際親善試合 米国代表２―０日本代表（９日・米オハイオ州コロンバス）

【コロンバス（米オハイオ州）９日＝金川誉】日本２点を失って敗れた。２０２６年北中米Ｗ杯本番を見据えて行われた米国遠征は、１分け１敗で終了。９０分を通してゴールを守ったＧＫ大迫敬介は「こういったアウェーの中で勝っていかないと、Ｗ杯で自分たちが目標にしている優勝にも届かないと思うので。しっかりと教訓にして、次のゲームに生かしていきたい」と試合を振り返った。

６日のメキシコ戦（０△０）から総入れ替えしたスタメンで試合に臨んだ。この日も高い位置からプレッシャーをかけたが、うまくはめきることはできず。徐々に右サイドから攻められるシーンが多くなると、同３０分にクロスからダイレクトボレーを決められて失点。４バックに変更した後半は１９分。相手ＦＷにセンターバック２人の間から裏へ抜け出され、追加点を奪われた。

２失点を喫したものの、大迫は好セーブを連発した。コースを突かれても片手ではじき出し、駆け引きの場面では冷静に判断。試合後には「結果として２失点して負けているので、すごく悔しいです」と話したが、３点目を許しそうな場面を何度も救った。チームは４バックにした後半、ピンチは明らかに増加。大迫も「ビルドアップのところでのやりやすさは感じましたけど、守備のところのはめ方だったりはもう少し自分たちで改善が必要」と課題を述べた。