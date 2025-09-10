メキシコとはスコアレスドローに終わっていた日本代表

日本代表は9月9日（現地時間、日本時間10日）、アメリカ・オハイオ州コロンバスのLower.comフィールドで行われた国際親善試合でアメリカ代表と対戦し、0-2で敗れた。

アメリカ遠征で1点も奪えず、1分け1敗で終わった森保一監督は試合後の会見で「1-0、2-0と難しい展開のなか、システム変更、人の変更、今回は総替えしたなかで、さらにシステムも人も替えた。難しい戦いをさせてしまったかなと。敗戦の責任は私にあるかなと思っています」とまとめた。

9月6日のメキシコ戦からスタメンを11人の入れ替えを決断した森保監督。しかし、前半30分にDF長友佑都がマッチアップをしていたFWアレックス・センデハスに先制ゴールを許すと、後半19分にはFWフォラリン・バログンに追加点を許し、0-2で敗れた。

森保監督は試合後の会見に出席。「いい守備からいい攻撃、序盤にチャンスを作るも決めきれず、厳しい戦いとなってしまった」と切り出し、「1-0、2-0と難しい展開のなか、システム変更、人の変更、今回は総替えしたなかで、さらにシステムも人もかえた。難しい戦いをさせてしまったかなと。反省の責任は私にあるかなと思っています」と自責の言葉でまとめた。

そして「間違いなく日本代表全体の底上げはできていると思いますが、今日のような世界レベルのチームと対戦した時に2チーム、3チームできるぐらいはできないといけない。これからまだまだ伸びしろのある日本チームと世界の強豪国と戦って課題がでたところ、伸ばしていかないと体感できたことが収穫。この悔しさを、結果を持って覆していくか、さらにレベルアップしていきたい」とこの米国遠征での手応えと収穫を話した。（FOOTBALL ZONE編集部）