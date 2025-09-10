俳優のジョン・マルコヴィッチ（71）が、過去の女優ミシェル・ファイファーとの不倫を後悔するような発言をしている。「危険な関係」(1988年）で世紀のプレイボーイと貞淑な人妻役で共演したミシェルとの不倫をきっかけに、6年間の結婚生活を送った今は亡き女優のグレン・へドリーと破局したジョン。自身の当時の行動が「フェア」ではなかったと振り返っている。



【写真】オトナの恋の結果離婚した演技派女優妻

ポッドキャスト番組「ファッション・ニューロシス」でジョンは「今まで話したことはないけど、この仕事では人との感情的なつながりが素早く生まれるということだけは言っておこう」と語った。さらに「それが仕事の一部だけど、ごくまれに、それが仕事以上まで続くことがある」と前置きした上で「僕のケースでは、仕事仲間として高く評価していて、とても楽しく、感情を揺るがされる人だった。僕にとってはフェアなことだったけど、明らかにそうではなかった」と振り返った。



そして、人生の中で大切な「素晴らしい同僚」を失うことになったと続けている。



ジョンとの離婚後、グレンはミュージシャンのバイロン・マカロックと結婚。2017年に62歳で亡くなっている。ジョンは現在の妻であるニコレット・ペイランと結婚。一方、不倫当時の夫であったピーター・ホートンと1990年に離婚したミシェルは、現在の夫デビッド・E・ケリーと再婚している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）