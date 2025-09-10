原材料は北海道産を厳選！aoka「キャラメルバームクーヘン」

写真拡大 (全4枚)

aoka(アオカ)は、aokaブランド1周年を記念した新商品【キャラメルバームクーヘン】を、2025年9月15日より公式オンラインストアにて販売します。

 

aoka「キャラメルバームクーヘン」

 

 

1個入り　500円

4個入り　2,000円

※すべて税込価格

※すべて常温保存可

※賞味期限　発送から30日以上

 

aoka(アオカ)は、aokaブランド1周年を記念した新商品【キャラメルバームクーヘン】を、2025年9月15日より公式オンラインストアにて販売。

■原材料は北海道産を厳選

 

 

aokaのキャラメルバームクーヘンに使用するのは、美瑛産の小麦と北海道産生キャラメルソース。

香ばしい生地が織りなす、しっとりと上品な味わいです。

 

 

たっぷり分厚い生地でありながら、1ホールが手のひらに乗る、嬉しいひとりじめサイズ。

aokaらしい“やさしい贅沢”を、この特別な一層に込めて。

1周年の感謝の気持ちを込めた新作・キャラメルバームクーヘンです。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 原材料は北海道産を厳選！aoka「キャラメルバームクーヘン」 appeared first on Dtimes.