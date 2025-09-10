原材料は北海道産を厳選！aoka「キャラメルバームクーヘン」
aoka(アオカ)は、aokaブランド1周年を記念した新商品【キャラメルバームクーヘン】を、2025年9月15日より公式オンラインストアにて販売します。
aoka「キャラメルバームクーヘン」
1個入り 500円
4個入り 2,000円
※すべて税込価格
※すべて常温保存可
※賞味期限 発送から30日以上
■原材料は北海道産を厳選
aokaのキャラメルバームクーヘンに使用するのは、美瑛産の小麦と北海道産生キャラメルソース。
香ばしい生地が織りなす、しっとりと上品な味わいです。
たっぷり分厚い生地でありながら、1ホールが手のひらに乗る、嬉しいひとりじめサイズ。
aokaらしい“やさしい贅沢”を、この特別な一層に込めて。
1周年の感謝の気持ちを込めた新作・キャラメルバームクーヘンです。
