タイで韓国人の男が80代の英国人男性を殴る事件が発生し、現地警察が捜査に入った。

タイメディア「ザ・タイガー」によると、9日午後、タイのウドーンターニー州のショッピングセンターの前で39歳の韓国人の男が81歳の英国人男性に暴行を加えた。

現場にいたセキュリティー要員によると、先に英国人男性が愛犬を連れてショッピングセンターに到着したが、ペット連れ禁止を伝えられて入店を拒否された。

しばらくしてからタクシーで韓国人の男が到着したが、英国人男性が近づいて言葉をかけた後、韓国人の男が英国人男性を拳で殴ったという。

韓国人の男の暴行で英国人男性は眉の上が切れて血を流す傷害を負った。服にもかなりの血が付くほどだったが、韓国人の男は暴行後にショッピングセンターに入って行った。

通報を受けた警察が出動し、英国人男性は現場で応急処置を受けた。韓国人男性はショッピングを終えて出たところ現行犯で逮捕された。

韓国人の男は「到着時にタクシー運転手と言い争いになったが、その時、英国人の男性が突然近づいてきて体を触ろうとしたので正当防衛レベルで殴った」と主張した。

現在、英国人男性は治療を受けた後、警察署に行って正式に告訴状を提出したという。警察は韓国人の男に暴行など2件の容疑を適用した。該当条項違反の場合、最大で懲役5年刑となる可能性もある。