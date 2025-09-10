500点以上のジュエリーを試着＆体験！オレフィーチェ「ジュエルームin広島」

「オレフィーチェ」は、2025年9月27日(土)・9月28日(日)の2日間、広島市中区の「ANAクラウンプラザホテル広島」にて、中国地方初となる“試着特化型”ジュエリーイベント「ジュエルームin広島」を開催します。

オレフィーチェ「ジュエルームin広島」

開催日 ：2025年9月27日(土)〜9月28日(日)

・9月27日(土)：11:00 開場／19:00 閉場(最終入場 18:00)

・9月28日(日)：11:00 開場／17:00 閉場(最終入場 16:00)

会場 ：ANAクラウンプラザホテル広島 4階 カメリア

所在地 ：〒730-0037 広島県広島市中区中町7-20

アクセス：路面電車／市内バス 袋町下車徒歩1分

参加費 ：無料(予約不要)

「オレフィーチェ」は、2025年9月27日(土)・9月28日(日)の2日間、広島市中区の「ANAクラウンプラザホテル広島」にて、中国地方初となる“試着特化型”ジュエリーイベント「ジュエルームin広島」を開催。

これまで名古屋、札幌、福岡、仙台で開催し大好評を博した「ジュエルーム」が、ついに中国地方に初上陸。

オレフィーチェこだわりのジュエリーを実際に試着し、その輝きやデザインの美しさを直接体感できます。

500点以上のジュエリーを試着できる本イベントにて、オレフィーチェのジュエリーとの特別な出会いをご体験ください。

■ジュエルームの特徴

500点以上のジュエリーをご試着いただけます

● 500点以上のジュエリーを試着可能

オンラインショップで人気のアイテムから最新作、限定アイテムまで、豊富なラインナップを用意。

● ジュエリーコーディネーターによるアドバイス

リングサイズの測定や、お手持ちのジュエリーとのコーディネート提案など、専門スタッフがサポートします。

● 来場者限定特典

イベントに来場いただいたお客様には、特別なクーポンをプレゼントします。

ジュエリーをお得に購入するチャンスです。

● 購入はオンラインショップで

会場にレジはございません。

試着いただいたジュエリーは、オンラインショップより購入できます。

■ジュエルームはこんな方におすすめ

1テーブルにつき1台の鏡を用意する試着スペース

● オンラインで気になっていたジュエリーを実際に試着したい方

● 一人でじっくりジュエリーを選びたい方

● プレゼント選びの参考にしたい方

● スタッフに付きっきりで接客されるのは少し緊張してしまう方

■ジュエルームの楽しみ方

ジュエルームの流れは至ってシンプルです。

展示されているジュエリーの中から、試着したいジュエリーの名前をオーダーシートに記入するだけ。

あとはスタッフがお席までジュエリーをお持ちします。

ジュエリーの試着は何度でも可能です。

お時間の許す限り、たくさんのジュエリーをご試着ください。

イベントの流れ

福岡会場の様子

札幌会場の展示

■注意事項

● 展示品はすべて試着用サンプルとなりますので、その場でのお持ち帰りはできません。

● 専用駐車場はございません。

お車でお越しの際は近隣のコインパーキングを利用ください。

「ジュエルームin広島」で、ぴったりのジュエリーを見つける特別な時間を楽しめます。

