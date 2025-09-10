500点以上のジュエリーを試着＆体験！オレフィーチェ「ジュエルームin広島」
「オレフィーチェ」は、2025年9月27日(土)・9月28日(日)の2日間、広島市中区の「ANAクラウンプラザホテル広島」にて、中国地方初となる“試着特化型”ジュエリーイベント「ジュエルームin広島」を開催します。
オレフィーチェ「ジュエルームin広島」
開催日 ：2025年9月27日(土)〜9月28日(日)
・9月27日(土)：11:00 開場／19:00 閉場(最終入場 18:00)
・9月28日(日)：11:00 開場／17:00 閉場(最終入場 16:00)
会場 ：ANAクラウンプラザホテル広島 4階 カメリア
所在地 ：〒730-0037 広島県広島市中区中町7-20
アクセス：路面電車／市内バス 袋町下車徒歩1分
参加費 ：無料(予約不要)
これまで名古屋、札幌、福岡、仙台で開催し大好評を博した「ジュエルーム」が、ついに中国地方に初上陸。
オレフィーチェこだわりのジュエリーを実際に試着し、その輝きやデザインの美しさを直接体感できます。
500点以上のジュエリーを試着できる本イベントにて、オレフィーチェのジュエリーとの特別な出会いをご体験ください。
■ジュエルームの特徴
500点以上のジュエリーをご試着いただけます
● 500点以上のジュエリーを試着可能
オンラインショップで人気のアイテムから最新作、限定アイテムまで、豊富なラインナップを用意。
● ジュエリーコーディネーターによるアドバイス
リングサイズの測定や、お手持ちのジュエリーとのコーディネート提案など、専門スタッフがサポートします。
● 来場者限定特典
イベントに来場いただいたお客様には、特別なクーポンをプレゼントします。
ジュエリーをお得に購入するチャンスです。
● 購入はオンラインショップで
会場にレジはございません。
試着いただいたジュエリーは、オンラインショップより購入できます。
■ジュエルームはこんな方におすすめ
1テーブルにつき1台の鏡を用意する試着スペース
● オンラインで気になっていたジュエリーを実際に試着したい方
● 一人でじっくりジュエリーを選びたい方
● プレゼント選びの参考にしたい方
● スタッフに付きっきりで接客されるのは少し緊張してしまう方
■ジュエルームの楽しみ方
ジュエルームの流れは至ってシンプルです。
展示されているジュエリーの中から、試着したいジュエリーの名前をオーダーシートに記入するだけ。
あとはスタッフがお席までジュエリーをお持ちします。
ジュエリーの試着は何度でも可能です。
お時間の許す限り、たくさんのジュエリーをご試着ください。
イベントの流れ
福岡会場の様子
札幌会場の展示
■注意事項
● 展示品はすべて試着用サンプルとなりますので、その場でのお持ち帰りはできません。
● 専用駐車場はございません。
お車でお越しの際は近隣のコインパーキングを利用ください。
「ジュエルームin広島」で、ぴったりのジュエリーを見つける特別な時間を楽しめます。
