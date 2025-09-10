『ミスタードーナツ』が2025年も「ブラックサンダー」とコラボレーション。人気ドーナツがハロウィン仕様に変身した「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」全4種を2025年9月10日に発売した。10月31日までの期間限定。

※すべて価格は税込み

最初は売れなかった…紆余曲折を経て、全国的なヒット菓子へ！

ブラックサンダー

有楽製菓から1994年に誕生したチョコレート菓子「ブラックサンダー」。食感の異なる2種のココアクッキーとプレーンビスケットをチョコレートでコーティングしたバーは、ザクザクした食感と食べ応えあるボリューム感が特徴だ。実は発売から5年ほどは売り上げが低迷していたが、大学生協での販売を始めたところ、低価格でボリュームがあるということで学生たちの間で人気に火がついた。その後コンビニで販売されるようになり売り上げが上昇。2008年（平成20年）には当時、体操競技選手として活躍していた内村航平さんが好物であることを公表して、全国での大ヒットへとつながった。2024年には30周年を迎え、有楽製菓は消費者が楽しめる企画を次々と展開。これからの動向にも注目が集まる国民的菓子だ。

相性抜群！ 「ブラックサンダー」のザクザク感と『ミスド』のドーナツ生地

MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー

2024年のハロウィン時期に初めて展開され、人気を博したコラボ「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」。今年は“「ポン・デ・チョコデビル」のいたずらによって、ザクザクのブラックサンダーモンスターが再雷！”というストーリーを表現。ラインナップも新たに、「ブラックサンダー」らしいザクザク食感や、見た目も楽しめるドーナツが揃う。

「ブラックサンダー」とのコラボドーナツは、チョコレート生地にザクザク食感をトッピングした「ブラックサンダーチョコレート」、ふんわり食感のイースト生地とホイップクリームを楽しめる「ブラックサンダー＆エンゼル」、サクサク食感のオールドファッションにザクザク食感を合わせた「ブラックサンダーチョコファッション」の3種類。トッピングに使用しているザクザクココアクッキーは、今年はさらにザクザク食感がアップし、より「ブラックサンダー」らしさと、『ミスタードーナツ』の人気のドーナツ生地との相性を楽しめる商品になっている。

そしてポン・デ・リング生地にチョコレートをコーティングした「ポン・デ・チョコデビル」を加えて全4種類。すべてのドーナツにキャラクターが設定されているのもユニークだ。キャラ説明と一緒に詳しく見ていこう！

ブラックサンダーチョコレート テイクアウト：237円、イートイン：242円

チョコレート生地にチョコフィリング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングしてチョコレートをコーティング。ゴールデントッピングでイナズマを表現した。

【キャラクター説明】

モンスターのちょっぴりドジなリーダー。キラキラ光るイナズマ模様がじまんだけど、ほんとはすごく怖がり。でも仲間のためなら、ザックザックとまっさきにとび出してがんばっちゃう！

ブラックサンダー＆エンゼル テイクアウト：237円、イートイン：242円

ホイップクリームを入れたふんわりイースト生地に、チョコフィリング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングしてチョコレートをコーティング。ホワイトチョコでイナズマを表現した。

【キャラクター説明】

ポン・デ・チョコデビルのイナズマからリーダーをかばった、やさしいモンスター。まっしろなイナズマ模様は、そのやさしさのしるしなんだって。「ザックリ、ふわっといこう〜♪」が口ぐせ。

ブラックサンダーチョコファッション テイクアウト：237円、イートイン：242円

オールドファッション生地にチョコフィリング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングしてチョコレートをコーティング。ストロベリーチョコでイナズマを表現した。

【キャラクター説明】

ピンクのイナズマ模様がチャームポイント。おいしい魔法「ザクザク☆スパーク」で、こどもたちからあふれでたえがおを集めている“にこにこコレクター”。

ポン・デ・リングもハロウィン仕様に！ SNSキャンペーンも

ポン・デ・チョコデビル テイクアウト：205円、イートイン：209円

「ポン・デ・チョコデビル」の目のデザイン

ポン・デ・リング生地にチョコレートをコーティングし、ハロウィーンカラーのチョコスプレーをトッピング。チョコの目がチャームポイントのチョコデビルドーナツ。目のデザインは全部で11種類。いろいろな表情を探してみよう。※ブラックサンダーコラボレーション商品でない

【キャラクター説明】

ちっちゃなつばさをバサバサさせて、いつの間にかひょっこりあらわれるイタズラっこ！ おどろかせるのが大好きで、ついイナズマを落としちゃうことも。小悪魔だけど、どこかにくめない元気キャラ。

『ミスタードーナツ』の公式Xアカウント（@misterdonut_jp）では、コラボ期間中、抽選で500円分の「ミスタードーナツ ギフトチケット」がもらえるキャンペーンも実施。お見逃しなく！