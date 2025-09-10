モデルの益若つばさ（39）が9日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）にゲスト出演。高校2年生の息子との最近のケンカについて語った。

2007年、21歳で結婚。翌08年、長男を出産。13年、27歳の時に離婚してシングルマザーに。長男は現在、高校2年生の17歳になった。

そんな長男は中学生の時から全寮制の学校に通っているという。益若は「全部英語の学校に通っている」と明かした。

子供の時から離れて暮らすことに対し「最初は不安だった。心配だし」と回顧。「寂しい」と電話がかかってきたこともあった。

「放っておくのも愛。でも難しいのが放っておいたらで放っておいたですれ違う。ディスカッションもしないとズレていく」と男の子特有の子育てに奮闘していると告白。

最近、2人で泣きながら親子げんかをした時には「お母さんは正しいことしか言わない」と言われてしまった。その一言が「結構くらっちゃって」とし「確かに教育ばっかりしてるとママって味方なのか…自分も正しくないくせに親だからって正しいこと言いすぎてた」と反省。

「ママはどんなことをしても絶対味方だから心配しないで。一生いなくなりません」と息子に本音で話す時間をつくったとし、共演者を感心させた。