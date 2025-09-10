1991年の大ヒットドラマ「101回目のプロポーズ」の続編「102回目のプロポーズ」に主演することが発表された唐田えりか（27）。Netflixの「グラスハート」での“ピンクの短髪姿”が話題になり、年内は出演映画も公開が続くなど、完全復活を遂げている。

【写真】10kg増量した「最終形態」の唐田えりか。新作では一糸まとわぬ「ピンクの短髪」姿も…



唐田えりか ©時事通信社

唐田は1997年9月19日生まれ、君津市出身。母子家庭で3姉妹の末っ子として育ち、ファッションモデルに憧れる子どもだった。17歳のとき遊びに訪れたマザー牧場でスカウトされ、大手事務所フラームに所属。

小学生時代の唐田は走るのが大好きで駅伝の練習などにも参加するスポーツ少女だったが、中学生になると燃え尽き、今度は「もう運動しない」と決意。

小さい頃は美術館などには興味を示さなかったが、ある展示で「ビビッとくる」体験をした後は美術館通いを始めるなど、小さい頃から凝り性、ハマり症の素養はあったようだ。

韓国では「広末涼子に続く清純派女優」と大人気に

最初に話題になったのは17歳のとき、映画『ビリギャル』（15年）の試写会で有村架純のマネージャーの目にとまり、SNS上で絶賛されたのがきっかけだった。

同年7月にフジテレビ系の月9ドラマ『恋仲』でドラマ初出演すると、2カ月後の9月にはソニー損害保険のテレビCM・イメージキャラクターに抜擢。1年めから順調すぎるスピードで仕事を増やした。

20歳でファッション雑誌「MORE」（集英社）の専属モデルに起用されて夢を実現したが、一方で女優としてはオーディションで連敗が続き、何度も「やめたい」と思っていたという。

最初のブレイクは意外にも韓国だった。LG電子のスマートフォンCMが大反響を呼び「広末涼子に続く清純派女優」とフィーバー状態を迎えていた。

「寝ても覚めても」で共演した東出昌大との不倫騒動で無期休業に

芸能活動の、そして人生の転機になったのが、21歳でヒロインに抜擢された映画『寝ても覚めても』（18年）だった。第71回カンヌ国際映画祭をはじめ国際的に高く評価され、唐田自身も第40回ヨコハマ映画祭で最優秀新人賞に選ばれている。

カンヌのレッドカーペットを歩いた際には韓国メディア取材陣のために特別にその場が設けられるなど韓国からの注目も大きく、ほぼ同時に韓国の芸能事務所BHエンターテインメントと専属契約を結んでいる。

しかし2年後、『寝ても覚めても』で相手役だった東出昌大との不倫疑惑が報じられたことで唐田の人生は暗転。

唐田が東出を「でっくん」と呼ぶ、映画の撮影中から互いのSNS上で交際をほのめかす「におわせ」投稿がたびたびあったことも掘り返された。

また、東出の妻が大女優でモデルの杏だったこともあり、東出と唐田は激しいバッシングの対象となった。約3年間といわれる不倫期間の後に東出は離婚、唐田は長く続いた炎上の末に無期休業に追い込まれた。

それでも唐田の事務所は謝罪をし、解雇もせずに唐田を守った。

一方で東出との不倫中も、複数の共演者と交際がうわさされ、「恋仲キラー」の異名もついた。

その余波でデビュー前の学生時代に交際していた元彼とのキスプリ画像がSNS上に流出したこともあり、「恋多き女」という印象は強まる一方だった。

東出が再婚を発表した日に投稿した「約2年間、ほぼ毎日一緒でした」

1年弱の休眠期間を経て、23歳から徐々に活動を再開していったが、27歳での『極悪女王』こそが完全復活と言える。

『極悪女王』で唐田は、剛力彩芽と共に80年代の女子プロレスブームのスターだったクラッシュ・ギャルズを熱演。

唐田は肉体改造と連日プロレス技のトレーニングに励み、体重も5キロ近い増量に成功。プロレスラーとして説得力のあるパンパンに張った太ももでフライングニールキックやコブラツイストを披露した。

試合の場面もほとんどを自ら演じ、丸坊主にする場面ではウィッグを拒否し実際に丸刈りになるなど、まさに体当たりの姿勢でマイナスイメージを払拭した。

『極悪女王』の配信開始直前に唐田は、Instagramでと題して、トレーニングに励む剛力の数枚の画像を添えて投稿した。

「約2年間、ほぼ毎日一緒でした。オーディションも、トレーニングも、撮影も。ねえさんの凄さをずっと真横で見てました。かわいくてかっこいい大好きな人です いつもありがとう ねえさん」

それはもちろん剛力へのラブコールだったが、その日は偶然にも東出が再婚を発表した日でもあり、新たな出発の決意表明にも見えた。

映画関係者からの評価は高く出演作を増やしているが、共演者にほれ込む体質は変わっていないようで、映画『海辺へ行く道』で共演した14歳の中須翔真についてもべた褒めしている。

「とにかく“めっちゃ可愛いなこの子！”と思いながら一緒にお芝居をさせていただきました。中須くんは天才で、きっと自分が何を求められているのか、感覚的に分かっているんですよね。（中略）すごくチャーミングだし、言われたことも瞬時に理解していて頼もしいなと思いました」（Web「dmenuニュース」でのインタビューより）

20代にして激しい乱高下を経験し、独特の存在感をまとった唐田がどんな大人になっていくのか目が離せない。

（岩佐 陽一）