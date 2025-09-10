「お金に困って」高齢女性4m引きずり…現金1000円と携帯電話の入ったバッグ強奪　女性は全治約3カ月のけが　21歳男ら逮捕　東京・杉並区

東京・杉並区で7月、出勤中の70代女性が背後から男にバッグを奪われ転倒し、約4m引きずられて全治3カ月のけがを負った。防犯カメラには、犯行の1〜2時間前から辺りを物色する男らの姿があった。男は逮捕され、「お金に困ってやった」と供述している。一方で、一緒にいたとされる配送業の男は、容疑を否認している。

女性を約4m引きずる…力ずくでバッグ奪い逃走

東京・荻窪署で9日、カメラが捉えたのは、表情を変えずに連行されるドレッドヘアの男だ。

女性からバッグを奪い、全治約3カ月の怪我をさせた疑いで逮捕された、入川大輝容疑者（21）だ。

警視庁によると、2025年7月、入川容疑者は杉並区の路上で出勤途中の70代の女性に背後から接近し、現金1000円や携帯電話が入ったハンドバッグをつかむと女性を転倒させ、もみ合いになった。

抵抗を続ける女性を約4m引きずると、力ずくでバッグを奪い、犯行時19歳だった配送業の男とともに逃走したとみられている。

「僕はやっていません」共犯とみられる男は容疑否認

現場近くの防犯カメラには、犯行の1〜2時間前から辺りを物色する入川容疑者らの姿があったという。

警視庁の調べに対し、容疑を認めている入川容疑者は「お金に困ってやりました」と供述している。

一方、もう一人の配送業の男は「現場には一緒にいたが僕はやっていません」と、容疑を否認している。

