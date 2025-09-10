9月9日、5児の母である辻希美がブログを更新。子供たちの成長を明かした。

【写真】乳歯が抜けた三男の写真も公開

辻は、自身のブログにて、「今日は夢空の1ヶ月検診でした」と先月誕生した次女との2ショットと共に切り出すと、「体重も1キロ近く増え、身長も4cm伸び 何も問題無くすくすく成長してました」「外出許可も降りてお風呂も 解禁」「ちょっとずつ外の世界へ 慣れて行こうね」とコメント。

また、「私の産後の経過も問題なくクリアしました」とも明かし、「母乳 外来で母乳指導もしてもらい 母乳も出来る限り頑張りたいから 母乳が増えるように出来る事を頑張ります!!」「はぁ〜何度も言うけど 1ヶ月が本当に早かったー」などと、意気込みや心境も綴った。

また、その後の更新では、「1ヶ月検診が無事に終わり、ゆめの成長を 感じれた と思ったら!!!!!!!! 夕飯中に幸空の歯が 初めて 抜けましたぁぁぁぁ」と6歳三男について報告。

続けて、「少し前からグラグラしてて 抜けるのを怖がっていたのですが、 ご飯食べてたらポロっと抜けたから 良かったぁ」「ちょっとびっくりしたみたいだけど 無事に抜けて安心でした !!!!」と歯を見せるように笑っている三男の写真を掲載すると、「みんなどんどん成長していくね 嬉涙。」といった心境と共に、投稿を締めくくっていた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍し、2007年に杉浦太陽と結婚した辻。先日誕生した次女のほか、17歳の長女（希空）・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男を育てる5児の母で、日々更新されるSNSや、YouTube『辻ちゃんネル』は飾らない等身大のリアルな部分が共感を呼んでいる。

画像出典：辻希美オフィシャルブログより