ËëËö¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡¢Ëë¿Ã¡¦ÃÓÅÄÄ¹È¯¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¡©»ÈÀáÃÄÁ´¸¢¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ö¶áÂåÆüËÜ¿Í¡×¤Î¾ÓÁü
ÃÓÅÄÄ¹È¯
¡ÊÄ®ÅÄ ÌÀ¹¡§Îò»Ë³Ø¼Ô¡Ë
ÃÓÅÄÄ¹È¯¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë°ÕµÁ¤È¤Ï
¡¡ËëËö°Ý¿·´ü¤òÀ¸¤¤¿Ëë¿Ã¤Ç¤¢¤ëÃÓÅÄÄ¹È¯¡Ê¤¤¤±¤À¤Ê¤¬¤ª¤¡Ë¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ï¡¢½é¼ª¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÃÓÅÄ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£Èó¾ï¤ËÀº×û¤ÊÍÆ»Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢É®¼Ô¤Ï¡ÖËëËö¤¤Ã¤Æ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃÓÅÄ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤ÏÅ·ÊÝ8Ç¯¡Ê1837¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿Âç±öÊ¿È¬Ïº¤ÎÍð¡ÊÂçºäÄ®Êô¹Ô½ê¸µÍ¿ÎÏ¤ÎÂç±ö¤¬¡¢µ²ñ¼¤Ë¶ì¤·¤à½îÌ±¤ÎµßºÑ¤òµá¤áËëÉÜ¤ÎÌµºö¤òÈãÈ½¤·µóÊ¼¤·¤¿»ö·ï¡Ë¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿Ç¯¤Ç¤¢¤ë¡£Íð¤ÏÃ»´ü´Ö¤ÇÄÃ°µ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËëÉÜ¤Î°Ò¿®¤¬Âç¤¤¯½ý¤Ä¤¤¤¿»þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ë×¤·¤¿¤Î¤ÏÌÀ¼£12Ç¯¡Ê1879¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Î°µå½èÊ¬¤¬ÃÇ¹Ô¤µ¤ì¡¢¼«Í³Ì±¸¢±¿Æ°¤¬³ÆÃÏ¤Ç³èÈ¯¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤¿»þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÓÅÄ¤Ï³°¹ñÊô¹Ô¤Ë¤Þ¤Ç½ÐÀ¤¤ò¤È¤²¡¢Ê¸µ×3Ç¯¡Ê1863¡Ë¤Ë¤Ï²£ÉÍº¿¹ÁÃÌÈ½¤Î¤¿¤á¤ÎÁ´¸¢¤È¤·¤ÆÅÏ²¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ã¤·¤¤Ú·°Ð²È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÃÓÅÄ¤Ï¡¢À¤³¦´Ñ¤ä¹ñ²È´Ñ¤ò·àÅª¤ËÅ¾´¹¤µ¤»¡¢¶áÀ¤ÆüËÜ¿Í¤«¤éºÇ½é¤Î¶áÂåÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Î1¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÓÅÄÄ¹È¯¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¸¯²¤»ÈÀáÃÄ¤ÎÁ´¸¢¤È¤·¤Æ¡¢Ç¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë·Ð°Þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆºÇ½é¤Î¶áÂåÆüËÜ¿Í¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¼ÂÁê¤ò3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
ÃÓÅÄÄ¹È¯¤È¤¤¤¦¿ÍÊª
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢ÃÓÅÄÄ¹È¯¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£Å·ÊÝ8Ç¯¡¢ÆÁÀî²È¤ÎÄ¾»²´úËÜ¤Ç¤¢¤ëÃÓÅÄÄ¹µÙ¤Î4ÃË¤È¤·¤Æ¹¾¸Í¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Æ±¤¸¤¯´úËÜ¡Ê°æ¸¶ÎÎ¼ç¡Ë¤ÎÃÓÅÄÄ¹Þð¤ÎÍÜ»Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍÄ»þ¤«¤é·Ã¤Þ¤ì¤¿ºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¾»Ê¿ºä³ØÌä½ê¡Ê¾»Ê¿óÔ¡Ë¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤éÊÙ³Ø¤ËÎå¤ß¡¢À®ÀÓ¤ÏÈ´·²¤ËÍ¥½¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¤«¤Ä¤Æ¾»Ê¿ºä³ØÌä½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿ÅòÅçÀ»Æ²¡¡¼Ì¿¿¡¿kriver/¥¤¥á¡¼¥¸¥Þ¡¼¥È
¡¡ÃÓÅÄ¤ÎÎÎÃÏ¤ÏÈ÷Ãæ°æ¸¶Â¼1000ÀÐÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¿È¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¶¶ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ºÇ½é¤Ï¾®ÉáÀÁÁÈ¤«¤é¿È¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£Ê¸µ×2Ç¯¡Ê1862¡Ë¡¢ÃÓÅÄ¤ÏÌÜÉÕ¤È¤Ê¤ê¡¢Íâ3Ç¯¡Ê1863¡Ë¤Ë¤Ï²ÐÉÕÅðÂ±²þ¡¦µþÅÔÄ®Êô¹Ô¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë¤ÏËëÉÜ¤Î³°¸ò¤ÎÁë¸ý¡¦ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë³°¹ñÊô¹Ô¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´±°Ì¤ò½ö¤µ¤ìÃÞ¸å¼é¤ò¾Î¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿½ÐÀ¤¤Î·Ð°Þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÃÓÅÄ¤Ë¤Ï¶¶ø¤ÎÊÉ¤òÆÍÇË¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î¡¢¤º¤ÐÈ´¤±¤¿ºÍ³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¾Úº¸¤Ç¤¢¤í¤¦¡£ËëËö´ü¤ÎËë¿Ã¤Ë¤Ï¡¢Á°¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿´äÀ¥Ãé¿Ì¤ò»Ï¤á¡¢Í¥¤ì¤¿¿ÍÊª¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÇÚ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ï¸«Æ¨¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö²£ÉÍº¿¹Á¡×Êý¿Ë¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ
¡¡Ê¸µ×3Ç¯¡Ê1863¡Ë12·î¡¢ÃÓÅÄÄ¹È¯¤Ï²£ÉÍº¿¹ÁÃÌÈ½¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤¿¤á¤Ë¸¯²¤»ÈÀáÃÄ¤ÎÁ´¸¢¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¡¢ÃÓÅÄÇÉ¸¯¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿²£ÉÍº¿¹Á¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡¡Ê¸µ×2Ç¯¡Ê1862¡Ë12·î¡¢Ä«Äî¤«¤é¤ÎÄ¼»È¤Ç¤¢¤ë»°¾ò¼ÂÈþ¤È»Ð¾®Ï©¸øÃÎ¤¬´ØÅì¤Ë²¼¸þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹¾¸Í¾ë¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç14Âå¾·³ÆÁÀî²ÈÌÐ¤ËÂÐ¤·¡¢Ú·°Ð¼Â¹Ô¤òÇ÷¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¹ñ²È¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢ÄÌ¾¦¾òÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤Î¤ÏËëÉÜ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏÂº²¦Ú·°Ð¤Îµ¤±¿¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¾·³¤è¤ê¤â¸¢°Ò¤¬¸þ¾å¤·¤¿¹§ÌÀÅ·¹Ä¤Î°Õ¸þ¤òµñÈÝ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ÈÌÐ¤ÏÄ«Äî¤«¤é¤ÎÂ¨»þÚ·°Ð¤Î°Õ¸þ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢¤³¤³¤Ë¹ñ²È¤ÎÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¹ñÀ§¤ÏÚ·°Ð¤ÈÄê¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊôÄ¼Ú·°Ð¡ÊÅ·¹Ä¤ÎÌ¿Îá¤òÊô¤¸¤ÆÚ·°Ð¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¡Ë¤òÀë¸À¤·¤¿²ÈÌÐ¤Ï¡¢Ê¸µ×3Ç¯3·î¡¢3Âå¾·³²È¸÷°ÊÍè¤Î230Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾åÍì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Îµó¤²¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤Ï¡¢Ú·°Ð¤Î¼Â¹Ô´ü¸Â¤ò5·î10Æü¤Ë·è¤á¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
ÆÁÀî²ÈÌÐÁü
¡¡¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡¢Ä«Äî¤Î¡ÖÌµÆóÇ°ÂÇÊ§Îá¡×¡Êí´í°¤Ê¤¯Ú·°Ð¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¡Ë¤ÈËëÉÜ¤Î¡Ö½±ÍèÂÇÊ§Îá¡×¡Ê½±Íè°Ê³°¤ÏÚ·°Ð¤òÍ±Í½¤¹¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦ÂÐÎ©¤·¤¿Ì¿Îá¤¬È¯ÉÛ¤µ¤ì¤¿¡£Ä«Ëë¤ÎÌ¿Îá¤Ï¡¢´°Á´¤Ëóòó÷¤òÍè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Ë¡¢Ã¯¤ÎÌÜ¤Ë¤âÀ¯¼£Åª¤ÊÌ¿Îá¤¬2Êý¸þ¤«¤é½Ð¤ë¡¢¡ÖÀ¯ÎáÆóÅÓ¡×¤ò¶¯¤¯°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÏÆâÍð¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢²£ÉÍº¿¹Á¤Ç¤¢¤ë¡£ËëÉÜ¤Ï¡¢³«¹Á¤·¤Æ¤¤¤¿È¢´Û¡¦²£ÉÍ¡¦Ä¹ºê¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆ±»þ¤Ëº¿¹Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²£ÉÍº¿¹Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ«Äî¤È¤ÎÊâ¤ß´ó¤ê¤òÌÏº÷¤·¤¿¡£¸½¼ÂÅª¤Ê»Üºö¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Ä«Äî¤ÏÅö½é¡¢ËëÉÜ¤Î²£ÉÍº¿¹Á¤ÎÄó°Æ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡¢ËÇ°×³ÛÁ´ÂÎ¤Î80¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë²£ÉÍº¿¹Á¤Ï¡¢»ö¼Â¾å¤ÎËÇ°×Ãæ»ß¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½ô³°¹ñ¤¬Ç§¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤ÉÍ¤êÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÃÓÅÄÄ¹È¯¤Ï¤Ê¤¼»ÈÀáÃÄÁ´¸¢¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤«¡©
¡¡¤³¤ì°Ê¹ß¡¢²á·ã¤ÊÚ·°Ð¼Â¹Ô¤ËÆÍ¤ÃÁö¤ëÄ¹½£ÈÍ¤È¡¢²£ÉÍº¿¹Á¤ò¾§¤¨¡¢·ä¤¢¤é¤ÐÄÌ¾¦¾òÌó¤ÎÄ¼µö³ÍÆÀ¤òÌÜÏÀ¤àËëÉÜ¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¿Þ¼°¤Ï¡¢Â¨»þÚ·°ÐVSÌ¤ÍèÚ·°Ð¤Î¿Þ¼°¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¸øÉð¹çÂÎVSÂº²¦Ú·°Ð¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¤ëÂÐÎ©¼´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»öÂÖ¤ÏµÞÊÑ¤¹¤ë¡£Â¨»þÚ·°ÐÇÉ¤¬µí¼ª¤ëÄ«Äî¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤±¡¢°µÅÝÅª¤ËÍ¥°Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ä¹½£ÈÍ¤òµþÅÔ¤«¤éÄÉÊü¤·¤¿¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë8·î18ÆüÀ¯ÊÑ¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¡£Ä¹½£ÈÍ¤òÈß¸î¤·¤Æ¤¤¤¿»°¾ò¼ÂÈþ¤é¤â¡¢ÅÔÍî¤Á¤·¤ÆÄ¹½£¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¼·¶ªÍî¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀîÊÕ¸æ½ÝÉ®¡Ö¼·¶ªÍî¡×¡Ê´äÁÒ¶ñ»ë»¿¡Ë µþÅÔ»ÔÎò»Ë»ñÎÁ´ÛÂ¢
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹§ÌÀÅ·¹Ä¤¬¿ØÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ê²á·ã¤ÊÚ·°Ð¼Â¹Ô¤Î»Ö¸þ¤ÏÄÃÀÅ²½¤·¡¢ËëÉÜ¤Ï°ìµ¤¤Ë³«¹ñ¡Ê¾òÌóÍÆÇ§¡Ë¤ËÂÉ¤òÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÚ·°Ð¼Â¹Ô¡ÊÇËÌóÚ·°Ð¡Ë¤ò»Ö¸þ¤¹¤ëÄ«Äî¡¦¹§ÌÀÅ·¹Ä¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âËëÉÜ¤¬¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿²£ÉÍº¿¹Á¤Ë¡¢Ä«ËëÁÐÊý¤ÏÂÅ¶¨ÅÀ¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤³¤ÇËëÉÜ¤¬¡¢Ä«Äî¤Ø¤ÎÀ¿°Õ¤ò¼¨¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤¬ÃÓÅÄÄ¹È¯¤òÁ´¸¢¤È¤¹¤ë»ÈÀáÃÄ¤ÎÇÉ¸¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¤Ï¡¢ËëÉÜ¤âºÇ½é¤«¤é¤³¤ÎÃÌÈ½¤¬´ÊÃ±¤Ë±¿¤Ö¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»þ´Ö²Ô¤®¤ÎÂ¦ÌÌ¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡¢Á´¸¢¤Ç¤¢¤ëÃÓÅÄÄ¹È¯¤Ï¡¢Ê¹¤¤·¤Ë¾¡¤ëÚ·°Ð²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÁª¤ò¹Ô¤¤¡¢¸ò¾Ä¤¬Ä¹°ú¤¯¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ò¾Ä¤Î¼ºÇÔ¤ò¡¢ÃÓÅÄ¤é¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£ÄÌ¾¦¾òÌóÄ´°õ»þ¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¸½¾ì¤ËÀÕÇ¤¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¡¢°ì»þÅª¤Ë¼è¤êÁ¶¤¦¤Î¤ÏËëÉÜ¤Î¾ïÅå¼êÃÊ¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¼¡²ó¤Ï¡¢ÃÓÅÄÄ¹È¯¤òÁ´¸¢¤È¤¹¤ë²£ÉÍº¿¹ÁÃÌÈ½¤Î¤¿¤á¤Î¸¯²¤»ÈÀáÃÄ¤ÎÆ°¸þ¡¢¤ª¤è¤ÓÚ·°Ð²È¡¦ÃÓÅÄÄ¹È¯¤Î¿´¾ð¤ÎÊÑ²½¤Î¼ÂÁê¤ò¾Ü¤·¤¯ÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
É®¼Ô¡§Ä®ÅÄ ÌÀ¹