「またノーゴール…日本は面目を失った」アメリカ戦完敗の森保ジャパンに韓国メディアが厳しい評価！「韓国がアメリカを目覚めさせたようだ」
ホストカントリーとの２連戦となった北米ツアーは１分け１敗、無得点で終えることとなった。
現地９月９日、日本代表は米コロンバスでアメリカ代表戦と対戦。３日前のメキシコ戦（０−０）から先発を全員入れ替えて臨んだが、０−２の完敗に終わった。日本は立ち上がりこそ攻守で連動性をみせたが、次第にアメリカにペースを握られ、30分に鮮やかなボレーから均衡を破られる。何度か好機を掴むも決めきれないなか、日本は後半頭から３バック→４バックに変更して打開を図る。三苫や南野らを投入して揺さぶるもゴールは遠く、逆に64分に被弾して手痛い追加点を奪われてしまう。試合はこのまま０−２でタイムアップとなった。
インテンシティーの高い日米決戦を速報で伝えたのが韓国メディア『マイデイリー』だ。同じく北米ツアーで日本と同じ相手との２連戦に臨んでいる韓国代表は、初戦でアメリカに２−０の快勝を収めていた。それを踏まえて、「どうやら韓国戦の敗北がアメリカを目覚めさせたようだ！ アメリカは前半と後半で１点ずつを決め、圧倒的な内容で日本を下した」と報道。そのうえで「とりわけ韓国戦で課題だった守備が著しく改善され、連携を欠くフレッシュな日本のアタッカー陣を封じ込んだ。韓国に敗れて高まっていた批判的な声をもかき消す快勝だった」と報じている。
一方森保ジャパンに対しては、「日本はワールドカップ開催国との２連戦を１分け１敗で終えた。多くの選手をテスト起用したものの、芳しくないゲーム運びが続き、メキシコ戦に続いてこの日もまたノーゴールという結果だ。日本は面目を失ってしまった」と評している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
