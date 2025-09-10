povo2.0「もれなく444GBもらえる」「180日間1080円」など4周年記念で実施、サーティワン詰め合わせがあたる抽選や人気のpovoガチャも
KDDIが基本料無料・完全独自の料金体系で展開する「povo2.0」で、4周年を記念したキャンペーンが本格的に始まりました。詳細は以下から。
KDDIのプレスリリースによると、同社は本日からpovo2.0で4周年記念キャンペーンを実施するそうです。
1つは10月31日まで、povo2.0への新規登録時にキャンペーンコード「4THBDAY」を入力すると、「データボーナス444GB（4日間）」がもれなくもらえるというもの。4日間擬似的なデータ使い放題を体験できます。
さらに、キャンペーンコードを入力したユーザーは「サーティワン アイスクリーム バラエティボックス レギュラー4コ入りギフト券（1680円相当）」が2分の1の確率で当たる抽選にも参加できます。
また、新規ユーザー向けのサブ回線にピッタリなウェルカムトッピング「1GB（180日間）1280円」は10月31日まで1080円に値下げ。
999円で9834円相当の「データ使い放題（7日間）12回分」があたる「povoガチャ スーパー」や、100円で気軽に参加できる「povoガチャ」も実施されます。
まさかの『全モデルeSIM専用』であることが明らかになった「iPhone 17」発表にも合わせられた今回のキャンペーン。新規であれば事務手数料も無料になるため、試す価値は十分ありそうです。
【povo2.0「もれなく444GBもらえる」「180日間1080円」など4周年記念で実施、サーティワン詰め合わせがあたる抽選や人気のpovoガチャも】を全て見る