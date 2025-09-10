ÇÐÍ¥¤ÎÅÚ²°ÂÀË±¤µ¤ó¤Ï9·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü½ÐÅµ¡§ÅÚ²°ÂÀË±¤µ¤ó¸ø¼°Instagram¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÇÐÍ¥¤ÎÅÚ²°ÂÀË±¤µ¤ó¤Ï9·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¥ì¥¢¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤ÎÅÚ²°ÂÀË±

¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢ÎÉ¤¯»÷¹ç¤¦ ¡ª¡×

¡ÖÌÀÆü¤Ï¤È¤Æ¤âÄ«Áá¤¤½ÐÈ¯¡ª¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥¦¥µ¥®¤ò¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò1ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤ëÅÚ²°¤µ¤ó¡£»³ºê¸­¿Í¤µ¤ó¡Ê¢¨ºê¤Ï¤¿¤Ä¤µ¤­¡Ë¤È¶¦¤Ë¼ç±é¤ò¾þ¤ëNetflix¥É¥é¥Þ¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÚ²°¤µ¤ó¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÌòÊÁ¤Ç¤¢¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤â¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾ï¤Ë¸µµ¤¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎå¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÂÀË±¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢ÎÉ¤¯»÷¹ç¤¦ ¡ª¡×¡ÖÂÀË±¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤ÏÀ¤³¦¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ö¥¦¥µ¥®¤µ¤ó¡¢¤­¤ì¤¤¤À¤è¡×¡ÖÂÀË±¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤ÈÀ¨¤¯¸µµ¤¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×¡ÖÂÀË±¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¥¦¥µ¥®¤ÊÂÀË±¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤¬ÇË²õÎÏ¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Í½¹ðÆ°²è¤â¸ø³«

25Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ëÆ±¥É¥é¥Þ¤Î¥·¡¼¥º¥ó3¡£ÅÚ²°¤µ¤ó¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä·àÃæ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8·î27Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥óÍ½¹ðÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)