「申し訳ない。すみません」アメリカに０−２敗戦、森保監督がお詫び。４バックの課題にも言及「幅を持たれた時、対応は難しくなる」
森保一監督が率いる日本代表は現地９月９日、国際親善試合でアメリカ代表とコロンバスのLower.com フィールドで対戦。30分に失点し、64分に追加点を献上。攻撃も振るわず、０−２で敗れた。
試合後のフラッシュインタビューに森保監督が対応。この試合では後半の途中に３バックから４バックに変更した。その効果や狙いを問われた指揮官は、「その前に...」と切り出し、まずファン・サポーターへ向けて発言した。
「現地で応援に来てくださった日本人の方々、朝から日本で応援してくれた方々、申し訳ない敗戦だと思います。すみません。応援ありがとうございました」
続けて、質問に応じる。
「３バックと４バックというところでは、今日のゲームの中で試したいなと思っていました。今後、我々がオプションにしていくために、まず、前半の選手がそのまま０−０でいきながら、システム変更することを最初、プランとしていましたけど、追う展開になって、そこからどうやって対応していくのかっていうところ、追いつき、逆転するために、そして我々の選択肢をさらに増やしていくために、後半から選手を代えて試しました」
課題も見えた。
「相手が３バックで来た場合には、やはり幅を持たれた時に、対応は難しくなるかなというところは修正しなければいけないかなと思います」
一方で、手応えもある。「ただ、中央のところでは数的優位を作れたりとか、守備の部分でもしっかり整理すれば、良いプレッシャーをかけられると思う」とコメント。「両方、３バックと４バックを使えれば、今後の我々の力をさらに上げていけるかなと思います」と向上を期した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のアメリカ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 関根大輝は厳しい評価。失点に絡んだ長友佑都は？
試合後のフラッシュインタビューに森保監督が対応。この試合では後半の途中に３バックから４バックに変更した。その効果や狙いを問われた指揮官は、「その前に...」と切り出し、まずファン・サポーターへ向けて発言した。
続けて、質問に応じる。
「３バックと４バックというところでは、今日のゲームの中で試したいなと思っていました。今後、我々がオプションにしていくために、まず、前半の選手がそのまま０−０でいきながら、システム変更することを最初、プランとしていましたけど、追う展開になって、そこからどうやって対応していくのかっていうところ、追いつき、逆転するために、そして我々の選択肢をさらに増やしていくために、後半から選手を代えて試しました」
課題も見えた。
「相手が３バックで来た場合には、やはり幅を持たれた時に、対応は難しくなるかなというところは修正しなければいけないかなと思います」
一方で、手応えもある。「ただ、中央のところでは数的優位を作れたりとか、守備の部分でもしっかり整理すれば、良いプレッシャーをかけられると思う」とコメント。「両方、３バックと４バックを使えれば、今後の我々の力をさらに上げていけるかなと思います」と向上を期した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のアメリカ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 関根大輝は厳しい評価。失点に絡んだ長友佑都は？