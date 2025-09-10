「過大評価だった」「大迫がいなければ０−５の試合」スタメン総入れ替えでアメリカに完敗…森保ジャパンにファンの不満噴出「攻撃も守備も個人任せ」「なんのためのテストマッチ？」
森保一監督が率いる日本代表は現地９月９日、国際親善試合でアメリカ代表とコロンバスのLower.com フィールドで対戦した。
メキシコ代表戦（０−０）から先発メンバーを総入れ替えした日本は、相手のハイプレスに苦戦。すると30分に右サイドをマクシミリアン・アーフステンに突破され、最後はアレックス・センデハスにダイレクトボレーを叩き込まれて先制点を献上。１点ビハインドで前半を終える。
後半に入っても得点を奪えずにいると、64分にクリスチャン・プリシックのスルーパスに抜け出したフォラリン・バロガンに左足のシュートを流し込まれて失点。結局、０−２で敗れた。
試合後、日本のファンからは不満が噴出。SNS上では、「DFは主力がいないと厳しすぎる」「アメリカが日本よりFIFAランク高いのは妥当だった」「大迫がいなければ０−５の試合」「攻撃も守備も個人任せ」「最低のゲームだった」「過大評価だった」「なんのためのテストマッチ？」といった声が上がった。
日本は勝利を掴めずにアメリカ遠征を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
